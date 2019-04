El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró ayer que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna "no va a ir por Alternativa Federal", espacio que comparten dirigentes opositores como Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, ya que "es más de lo mismo, es un sector del peronismo". Y llamó a "pensar en un armado más transversal" que incluya a dirigentes del socialismo y del radicalismo, si éstos últimos "deciden salir de Cambiemos".

Según Lifschitz, la Argentina atraviesa hoy "una situación muy grave y queda poco tiempo" para conformar ese espacio, pero advirtió: "Si dejamos que las cosas sigan como están, la reelección de (Mauricio) Macri podría ser posible y también habría chances de que Cristina (Fernández de Kirchner) resulte triunfadora en un ballottage".

"Necesitamos un armado plural, transmitir un mensaje de superación de la grieta, por eso es importante que haya dirigentes de distintos partidos, que no sea más de lo mismo, como Alternativa Federal, que hoy es más de lo mismo, un sector del peronismo", apuntó el gobernador.

Aunque desde hace varios meses que brega por una candidatura a presidente de Lavagna, pese a que el ex ministro no ha confirmado oficialmente su decisión de competir en las próximas elecciones, Lifschitz negó la posibilidad de participar de una Paso bajo el sello que actualmente comparte el peronismo no kirchnerista.

"Lavagna no va a ir por Alternativa Federal. No está marcando una distancia con Massa o con ese espacio en términos de proyecto sino de metodología", dijo.

Paralelamente, afirmó que "no pareciera que Massa ni Urtubey tengan chances de romper la barrera de los 12, 13 puntos", y resaltó que "Lavagna reúne una cantidad de atributos que lo hacen apropiado para el actual momento de crisis que atraviesa el país".

El jueves pasado, Lifschitz y su par de Córdoba, Juan Schiaretti, analizaron —asado nocturno de por medio— en la capital mediterránea la posibilidad de replicar la reciente alianza electoral que sellaron en esa provincia en la experiencia a nivel nacional que promueve la candidatura presidencial de Lavagna.

El cónclave fue posterior al acto formal en el que Lifschitz y Schiaretti firmaron un convenio para la conformación de la Unidad Ejecutora Biprovincial, que se encargará de la ejecución de la primera etapa del Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba (para el abastecimiento de agua de calidad).