Lifschitz: "Al nuevo gobierno le vamos a allanar el camino, no a ponerle obstáculos"

El gobernador Miguel Lifschitz aseguró hoy que desde su nueva función como diputado provincial y con un bloque mayoritario en la Cámara Baja "no le van a poner obstáculos" al gobernador electo Omar Perotti, y destacó que "no hay ningún tema de competencia de la provincia en el que estemos peor que hace cuatro años".

A días de dejar de ser el Jefe de la Casa Gris, aseguró que siente que "cumplió con la palabra empeñada. Todo lo que planteamos cuando asumimos lo hemos cumplido".

En cuanto a la transición con el gobierno de Perotti, sostuvo que estas instancias "siempre son complicadas. Aún cuando son del mismo signo político. Porque hay recambio de equipos, otra impronta".

"La complicación es que somos dos partidos distintos. Costó un poquito pero en las últimas semanas primó la responsabilidad y el diálogo. Nos pusimos de acuerdo con el Presupuesto en la Legislatura y encausamos algunos temas. Acordamos los criterios lógicos para hacer un traspaso ordenado", agregó.

Lifschitz también se refirió a su posición desde la banca de la Cámara Baja. "En Diputados es probable que nuestro bloque del Frente tenga un rol importante. Yo se lo dije al gobernador Perotti, no me veo como opositor. No me gusta ser opositor de nada. Vamos a trabajar positivamente, a tratar de allanar el camino para el nuevo gobierno, no vamos a poner obstáculos".

En ese sentido, en diálogo con El Tres TV, continuó: "Vamos a ser una oposición muy constructiva, aportando nuestra visión y nuestra idea para el futuro de la provincia, pero en un marco de diálogo".