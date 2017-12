El gobernador Miguel Lifschitz señaló en un par de ocasiones que le gustaría ir por la reelección, aunque siempre lo supeditó a un acuerdo político y a una reforma de la Constitución que tenga "una gran consenso". Ayer insistió con el proyecto y que causó gran revuelo en la provincia. Hoy salió a relativizar el tema, cuando, consultado sobre la posibilidad, aclaró: "No, no, de ninguna manera porque la Constitución no lo permite".

No obstante, se mostró a favor de que haya "uniformidad en los procesos de reelección o duración de los mandatos".

Lifschiz hizo estas afirmaciones en una conferencia que realizó esta mañana, luego del ruido que causaron sus declaraciones de anoche, que fueron publicadas por La Capital, en las que afirmaba que "sería un honor" tener un segundo mandato como gobernador.

"Siento que tengo tantas cosas por hacer y que en los próximos dos años no las voy a poder hacer todas, los tiempos son acotados. Desde ese punto de vista, me encantarían cuatro años más de gobierno", enfatizó Lifschitz en el programa "En Profundidad" de Cablehogar.

De todos modos, esta mañana al ser consultado por eso relativizó esta situación. "De ninguna manera porque la Constitución no lo permite", y enseguida aclaró: "nosotros hemos venido planteando el tema de la reforma pero no vinculado a la reelección, sino a los cambios que hay que hacer en la norma y en la letra de la Constitución de la Provincia para aggiornarla como sucede en otros lugares del país y también de la Constitución Nacional" y para "incorporar nuevos derechos, como el derecho al ambiente, al agua, el de los niños, niñas y adolescentes, el de los adultos mayores".





Lifschitz aprovechó la ocasión también para referirse a la necesidad de "incorporar (en el texto constitucional) el funcionamiento del nuevo sistema penal, para evitar las discusiones que se han suscitado recientemente entre la Legislatura y el Ministerio Público de la Acusación".

Todo ello, reiteró, "entre otros cambios que son indispensables y que son el objetivo de promover una reforma".

No obstante, Lifschitz reconoció que le gustaría que se incorpore "el tema de los mandatos, tanto del Ejecutivo como de los legisladores", aunque insistió: "pero eso de ninguna manera habla de una posibilidad de reelección".

Y enseguida profundizó en el tema: "Yo estoy a favor de que haya uniformidad en los procesos de reelección o de duración de los mandatos. Porque no pareciera lógico que en un país donde todos los mandatos duran ocho años, con una reelección posible, en Santa Fe todos sean con reelección indefinida, sin ningún tipo de límites, y sólo el gobernador tenga cuatro años, no es lógico eso. Pero esto es un aspecto más de todos los otros que uno quisiera discutir en una reforma".

Por último, al ser consultado que tan lejos estaban esos consensos, comentó: "Y... en la política uno nunca está demasiado cerca ni demasiado lejos. Hay conversaciones y los contextos políticos influyen para bien o para mal, y los contextos políticos en Argentina son dinámicos, no tanto en Santa Fe, donde hay más estabilidad política, pero a veces nos cruzan las situaciones que se dan a nivel nacional, y no hay dudas de que lo que ha ocurrido con el debate por la Reforma Previsional en el Congreso de alguna manera ha alterado los ánimos de la política nacional, y eso influye también en Santa Fe. Pero vamos a seguir conversando en el verano, que son buenos meses para alternar el descanso y seguir dialogando para tratar de lograr acuerdos".