El gobernador Miguel Lifschitz reveló detalles de la reunión que ayer lideró el economista Roberto Lavagna y de la que también participaron dirigentes del peronismo, radicalismo y progresismo, y adelantó la decisión del espacio de no ir a internas y de sumar al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

"Estamos pensando en el formato electoral, en los detalles de la campaña, falta sólo la oficialización, que el candidato confirme su postulación", confirmó el mandatario santafesino esta mañana en declaraciones a La Red.

El nombre con el que se viene trabajando es Consenso 19"

Asimismo, precisó que "hay dos instancias pendientes para definir el armado: una es la posición del gobernador de Córdoba, que logró un triunfo contundente en su provincia y también de otros gobernadores del Peronismo Federal".

"Además lo que va a definir la convención del radicalismo el próximo 27 de mayo donde hay expectativas que un sector importante se pueda sumar a esta alternativa", añadió.

Lifschitz reveló que "el nombre con el que se viene trabajando es Consenso 19", y agregó que "ahora que están de moda los diez puntos, nosotros ya tenemos los nuestros".

En ese sentido, afirmó que la pretensión es arribar a una "fórmula unificada", además de "no desgastar en peleas internas".

"Esto no es excluyente pero es lo más conveniente, porque sería la mejor forma de no perder energía y tiempo en una disputa que no nos va a servir para la batalla electoral frente a Cambiemos y el kirchnerismo, los otros dos candidatos que ya están muy instalados", argumentó.

Consultado sobre a quién elegiría si las opciones solamente fueran el actual presidente Mauricio Macri y la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, Lifschitz señaló: "Ninguno de los dos me lleva al lugar al que quiero ir. Es como si me hacen elegir entre dos rutas de avión que van a un destino al cual no quiero llegar. Por eso estoy trabajando en una propuesta alternativa".