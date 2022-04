Licitación de armas: fijan para el martes próximo la imputativa a Sain

No será en una audiencia pública sino en la misma fiscalía en Santa Fe. También deben comparecer ese día otros tres funcionarios, entre ellos el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro

Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad, está siendo investigado por organizar una red de espionaje ilegal en la provincia.

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe y ex director del Organismo de Investigaciones (OI) Marcelo Sain fue citado a audiencia imputativa para el martes de la semana próxima en el marco de la causa que lo investiga en el marco de una licitación para la compra de armas para la policía por parte del Ministerio de Seguridad . Se trata del proyecto de adquisición de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotiradores y 6 fusiles para francotiradores de cerrojo manual requeridos por Sain . Una compra por 1.400 millones de pesos que fue frenada por el propio gobierno de Omar Perotti y por la Justicia en lo Contencioso Administrativo.

Junto a Sain comparecerán el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad Maximiliano Novas y el ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la policía provincial, normalmente llamado habilitado, Marcelo Leandro Correa.