Liberaron a un ex secretario de Cristina

El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer la excarcelación de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de la ex presidenta Cristina Kirchner, luego de aceptarlo como imputado colaborador en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en la obra pública.

Gutiérrez fue detenido el miércoles pasado en Santa Cruz, acusado de participar en la cadena de recaudación ilegal de dinero. Bonadio homologó el acuerdo que el viernes el ex secretario firmó junto al fiscal de la causa, Carlos Stornelli, para sumarse a la lista de arrepentidos.

En el encuentro que tuvo con el fiscal, Gutiérrez aportó datos sobre el traslado de bolsos con dinero, aunque no trascendieron detalles debido al hermetismo que rodea la causa.

No obstante, el ex secretario negó la acusación que hizo el ex secretario de Obras Públicas José López, quien lo señaló como la persona que le entregó los bolsos con casi 9 millones de dólares que tenía en su poder la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando fue detenido en un convento de General Rodríguez.

La detención de Gutiérrez tuvo lugar junto a otras cuatro personas, entre ellas Daniel Alvarez (el otro ex secretario de los Kirchner), quien todavía sigue con prisión preventiva a la espera de que Bonadio defina su situación procesal.

Paralelamente, el empresario periodístico Sergio Szpolski completó ayer la declaración que había comenzado a dar el viernes a raíz de la documentación de la causa que señala que recibió unos 200 millones de pesos para la impresión de boletas del Frente para la Victoria (FpV) para las elecciones de medio término de 2013.

Szpolski confirmó que la imprenta a su cargo realizó 16 millones de boletas para los candidatos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, lo que implicó —según dijo— un precio de entre 40 y 50 centavos por unidad.

Al respecto, señaló que el encargo fue de la Jefatura de Gabinete, entonces a cargo de Juan Manuel Abal Medina, a quien Bonadio ya indagó y resta que defina si lo procesa o no.

En tanto, la Cámara Federal concedió el arresto domiciliario al empresario Néstor Otero, de 79 años, quien había pedido la medida por padecer "hipertensión arterial, diabetes y antecedentes de hipertrofia prostática, bronquitis y esteatosis hepática".

Otero, según los magistrados, está en una situación "altamente riesgosa en cuanto a su estado físico, puesto que resulta de público conocimiento que es una persona longeva y con serios trastornos en su salud".

También tuvieron en cuenta la situación de la cónyuge del empresario, que sufre de alzheimer y parkinson, "circunstancia que por demás amerita cuidados permanentes y contención afectiva de su familia".

Los camaristas evaluaron, además, que para asegurarse la eventual sujeción de Otero a la causa existen dispositivos electrónicos como ser pulseras y sistema de GPS.





Pichetto defiende los fueros

El senador nacional del PJ Miguel Angel Pichetto afirmó ayer que el presidente Mauricio Macri "no influye" en la Justicia. Además, el jefe del bloque Justicialista en la Cámara alta volvió a defender los fueros que protegen a la ex mandataria Cristina Kirchner de ir presa, luego de que el juez Claudio Bonadio la procesara con prisión preventiva. "Según el debido proceso, los juicios empiezan y terminan con la condena o la absolución. Hasta ahora sólo se cumplió la etapa de instrucción", afirmó. Luego recordó que quiere ser presidente, aunque elogió a sus pares del espacio federal Sergio Massa (Frente Renovador) y Juan Manuel Urtubey (gobernador salteño).