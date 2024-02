Ley ómnibus: duros cruces en Diputados por el operativo de seguridad afuera del Congreso

“Hablo desde la UCR y en representación de miles de militantes radicales, que los conocemos y no tienen la cara tapada, no tiran toneladas de piedras, respetan los derechos y se manifiestan pacíficamente”, aseveró la diputada radical en el recinto.

“No queremos que nos conviertan en kirchneristas porque estamos diciendo esto. No somos kirchneristas, no estamos de acuerdo con que corten las rutas ni corten la calle. Pero tampoco estamos de acuerdo con los excesos”, añadió.

Reyes denunció además que su par radical, Carla Carrizo, fue víctima ayer de amenazas en las redes sociales, lo cual motivó la solidaridad de otros legisladores de diferentes bloques, que se acercaron a su banca para manifestarle su respaldo a la dirigente, a quien se vio muy sensibilizada y con lágrimas en los ojos.

up.jpg

Luego, y en medio de silbidos y gritos por parte de diputados de Unión por la Patria (UP), el diputado santafesino de esa bancada, Eduardo Toniolli, se sumó a los cuestionamientos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los incidentes que se produjeron ayer en las inmediaciones del Congreso y la calificó como “un mono con navaja”.

Toniolli, quien presenció anoche la detención de una militante de la UCR y otras tres mujeres durante la manifestación, cuestionó el operativo y sostuvo que “estaban intentando llevarse a alguien, un trofeo de caza para justificar el operativo”.

En ese marco, la diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman pidió la palabra y cuestionó también el accionar de la policía en la protesta frente al Congreso en el primer día del debate de la ley ómnibus.

Se refirió puntualmente a la ministra de Seguridad como “la miliquita Patricia Bullrich”, a la vez que la acusó de disponer la “intervención federal” de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, hizo referencia a la “desmesura” del operativo desarrollado ayer y presentó una cuestión de privilegio contra el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien, según señaló, en un canal de noticias dijo anoche que los cambios que se incorporaron ayer al dictamen de la ley de Bases habían sido votados con la mayoría requerida.

“Es una falta a la verdad. Nunca votó este cuerpo esas extracciones”, afirmó el diputado de UP.

Por su parte, el diputado del PRO Damián Arabia presentó una cuestión de privilegio contra un diputado kirchnerista que no nombró (pero se refería al santafesino Toniolli) que, según dijo, “está sentado en su banca mientras anoche le pegaba una piña a un policía que está internado y tiene un diente menos” y advirtió que la oposición “quiere privatizar las calles y quieren que las calles sean de ellos”.

“El mismo diputado es el que defendía fiscales socios del narcotráfico en Santa Fe. No parece que sea una coincidencia que le pegue a policías y defienda narcotraficantes”, afirmó Arabia, quien añadió que: “Mientras tanto, tenemos a la policía defendiéndolos y esto ocurre mientras algunos piensan que a algunos le pertenece este Congreso, lo mismo hicieron durante 2015 y 2019. No gobiernan más. Terminen con la doble vara”.

la libertad avanza.jpg

En medio de gritos e insultos desde las bancas, debió intervenir el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para pedir silencio: “Por favor, sin interrupciones cada uno en su momento tendrá la posibilidad de hablar. Sean respetuosos”.

Le respondió la diputada de UP Cecilia Moreau, quien pidió la palabra parada al lado de su banca _visiblemente molesta_ e ironizó: “Lamento el esfuerzo que están haciendo los militantes libertarios, en las calles, en el recinto, para que el proyecto no se apruebe. El patoterismo que vimos hoy no la he visto nunca por parte de un colega” y se preguntó “a quién está dirigida esa cuestión de privilegio (de Arabia), porque no puede ser considerada en abstracto y por lo tanto no puede ser girada a la comisión”.

“Que vaya a la Justicia, no sea cobarde”, le gritó Moreau, en respuesta a Arabia y se dirigió a Menem: “Y a usted presidente, no todo tiene que ver con las formas y con el tiempo. Porque usted también tiene que hacer valer el rol...”.

A lo cual, Menem le respondió: “Diputada no me diga lo que tengo que hacer. Le pido por favor que guarde las formas. No nos insultemos entre nosotros”, reiteró, en medio de los gritos que continuaban en el recinto, a lo cual Moreau insistió: “No corte micrófonos, presidente, usted no es cárcel o bala”.

En medio de ese clima enrarecido, el jefe de la bancada de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, pidió la palabra para ordenar el debate, al afirmar: “A los que queremos colaborar con la aprobación, tratemos de que las pelotas que van afuera no las metan al arco y hagan gol. En la jerga de la Cámara, el oficialismo se lleva la ley y la oposición el discurso”, aseveró.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, se sumó a los cuestionamientos por los incidentes en las inmediaciones del Congreso y calificó el operativo dispuesto por Bullrich como “un espectáculo indigno de una democracia”.

“Ayer se montó un espectáculo indigno de una democracia, e indigno de un país que sufrió un genocidio. Qué sentido tenían las fila de carros de gendarmería. ¿Para impedir que grupos minoritarios se pudieran manifestar frente al Congreso?”, sostuvo Yasky.