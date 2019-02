Lewandowski salta de la pantalla del 5 a la arena política

Los cierres de listas de candidatos para las elecciones siempre traen sorpresas. Más estas en las que lo que se juega es vital para el futuro de los partidos políticos y los santafesinos. Ayer, entrada la madrugada, se confirmó lo que era un secreto a voces: Marcelo Lewandowski, el periodista deportivo de Telefé Rosario, se postula como precandidato a senador provincial por el espacio que lidera María Eugenia Bielsa.

Si bien hace tiempo que Lewandowski coquetea con la política -"milita", le gusta decir a él en la intimidad-, el salto de la crónica de fútbol a la postulación para un cargo electivo asombró a propios y ajenos, sobre todo a los hinchas de Newell's y Central que siguen y valoran sus coberturas, en el canal rosarino y también en el Fútbol para Todos. Como siempre se cuidó de no mezclar las cosas, pocos conocían su filiación partidaria.

Su candidatura a senador provincial por Encuentro por Santa Fe es una apuesta de riesgo, ya que, en las Paso, con Norma López, otra dirigente que viene de los medios -durante años fue movilera de radio y televisión- y que aspira al mismo cargo pero desde la lista que lidera Omar Perotti. Si gana deberá enfrentarse a la actual intendenta de Rosario, Mónica Fein, que competirá por el Frente Progresista, y Martín Rosúa, que va por Cambiemos.

31404092_604405949937783_5054099286644490240_n.jpg

Fue el propio Lewandowski, que formó una dupla imbatible en la pantalla del viejo Canal 4 con Ariel Bulsicco, quien contó que hacía tiempo que le propusieron volcarse a la carrera política. "Cada vez que hay elecciones me llaman para ofrecerme algo, siempre dije que no", contó en un reportaje reciente, y añadió: "Me han ofrecido hasta la intendencia, lo cual hubiese sido una locura mayúscula. Pero la gestión en un área es algo que en algún momento se puede dar".

Hoy sus palabras suenan premonitorias. Entretanto, dejará la pantalla del canal de las pelotas, eso está decidido. Será reemplazado por una de figura del canal, aunque no trascendió el nombre. Qué hará con su posición de comentarista en Fútbol para Todos es un misterio, aunque los que conocés los dimes y diretes del medio es que deberá dar un paso al costado. Como Susana Rueda, al decidir ir como primera concejal de Verónica Irizar.