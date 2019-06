Lewandowski arrasó a Fein por casi diez puntos de ventaja

La política se emparentó con el fútbol y adquirió esa cuota del arte de lo impensado. Por eso se convirtió en un estruendoso batacazo el triunfo del periodista deportivo Marcelo Lewandowski, quien fue electo senador por el departamento Rosario por un amplio margen en representación del peronismo. Victoria que alcanza una enorme dimensión porque la adversaria directa por ese lugar fue la actual intendenta de la ciudad, Mónica Fein, una de las máximas referentes del socialismo, quien tras ocho años de gestión al frente del Palacio Municipal rosarino pugnaba por representar en el Senado provincial al Frente Progresista Cívico y Social.

Lewandowski desde el inicio del escrutinio marcó una importante diferencia que se constituyó en la primera sorpresa de la noche, ya que desde que se empezaron a cargar los datos se vislumbró una distancia que con el devenir de las horas se fue incrementando en forma considerable.

Es que el flamante senador provincial obtuvo casi el 40 por ciento de los sufragios, relegando a Fein al segundo lugar pero por una ventaja de alrededor de diez puntos, guarismo que, más allá de la esperanza por el triunfo, no estaba en los cálculos más optimistas del peronismo, según le confiaron anoche a este diario desde el propio búnker partidario.

Lejos quedaron los postulantes de las otras fuerzas políticas, como fue el caso de Martín Rosúa, que como candidato de Cambiemos quedó en el tercer escalón con algo más del 17 por ciento de los sufragios.

El periodista deportivo le ratificó ayer a La Capital lo mismo que había aseverado la noche de las Paso: "Soy consciente que he recibido muchos votos independientes, transversales a los diferentes sectores de la sociedad, varios de los cuales provinieron de personas que en la calle me decían que me votaban porque confiaban en mí", sentenció Lewandowski con marcada euforia.

El ya consagrado senador aseveró: "Quiero agradecer a María Eugenia Bielsa, porque si no fuese por ella hoy no estaría acá, y es alguien a quien admiro y respeto porque volvió a poner en valor la palabra lealtad, algo que para nuestra fuerza debe ser emblemática. Y también reconocer el apoyo que me brindó en todo momento Omar Perotti. Porque este nuevo rol representa para mí el desafío de poner en valor a la función del senador, y demostrar que se puede hacer mucho en beneficio del departamento Rosario, porque su dimensión reviste una importancia trascendental, y en función de eso hay que trabajar desde el lugar que me asignaron los electores para impulsar las tantas soluciones a los problemas estructurales de la región".

"Durante las recorridas en la campaña he recibido y recogido las preocupaciones de los vecinos y de los ciudadanos de todas las localidades, y comprobé que hay mucho por hacer, fundamentalmente tratar de darle respuestas como senador", reflexionó.

Lewandowski también hizo su propio análisis en cuanto a su resonante victoria electoral frente a la intendenta. "Además de la importancia que implica una marca como la del peronismo, del cual siempre formé parte, también es cierto que hay un desgaste considerable de la gestión socialista, no sólo de Fein, sino también de toda la gestión socialista a lo largo de estos treinta años", remarcó el senador, quien no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer "a los compañeros que trabajaron de manera ardua para alcanzar este triunfo que es de todos", agregó.

En contrapartida a la alegría y la amplia disposición para dar testimonio que se observaron en las filas peronistas, por el lado del Frente Progresista había un clima diametralmente opuesto, ya que la desazón mixturada con las pocas palabras resumían el cúmulo de sensaciones que hacía tiempo no habitaban ese espacio tras una jornada electoral.

Por ello para los periodistas que estaban en el espacio del Frente Progresista resultó infructuoso encontrar una declaración de Fein una vez avanzado el escrutinio, tanto que pasadas las 22.30, y tras el discurso del candidato a gobernador Antonio Bonfatti, el auditorio del Mercado del Patio se quedó sin los referentes socialistas.