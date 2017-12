Leuco afirmó que "los Kirchner no quieren el bien de los demás"

Alfredo Leuco mantuvo un mano a mano con Luis Majul este domingo en "La Cornisa", donde aseguró que "la grieta la inventaron Néstor y Cristina Kirchner" y agregó: "Yo no los defino ideológicamente, sino personalmente. Son malas personas y desagradecidas".

"No tienen amigos. Han tenido voracidad por el dinero y por el poder, no les importa la actitud humana de la gente. A eso le encontraron una cobertura ideológica que era el neopopulismo. No quieren el bien de los demás, sino de ellos mismos", afirmó Leuco.

También cuestionó a Horacio Verbitsky y a los periodistas "que le chupan las medias a Cristina".

Embed Alfredo Leuco con @majulluis en @LaCornisaok sobre los periodistas K: "Si todo el tiempo le están chupando las medias a Cristina, no se la creen ni ellos mismos" pic.twitter.com/NSqY7WjdzI — América TV (@AmericaTV) 11 de diciembre de 2017