El empresario santacruceño Lázaro Báez rompió el silencio y desmintió públicamente las declaraciones que le atribuyen acerca de que su fortuna pertenece al expresidente Néstor Kirchner. A su vez, reveló que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) intentó extorsionarlo para perjudicar a la exmandataria Cristina Fernández, debido a su "alta intención de voto".

"Esa supuesta conversación que se filtró no existe. Además seria una falta de respeto a mi amigo (por Néstor Kirchner), porque sería no conocerlo", sostuvo en declaraciones a C5N, el empresario, quien se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza a raíz de la denominada "Ruta del dinero K", que investiga la corrupción en la obra pública durante la gestión kirchnerista.

De todos modos, el santacruceño agregó: "No me sorprende porque habría que retrotraer un poco la mirada lo que haya sido el desarrollo del expediente sobre todo la Nº 3017. Me han detenido con una justificación que es irrisoria".

"El doctor Casanello decía que no ofrecía un plan de vuelo por lo que mi intención era irme del país, cuando no se puede poner en marcha una aeronave si no tiene la autorización previa de un plan de vuelo con un destino especifico", argumentó Báez al momento en el que quedó detenido, ni bien aterrizó con su avión privado en el aeropuerto de San Fernando en 2016.

"Esto está destinado a un objetivo que la gente que me vino a visitar manifestó: que la doctora Cristina Fernández de Kirchner tenia una intención de voto muy alto", agregó, para precisar que quienes lo visitaron a la prisión era "la gente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia)".

Además apuntó que el fiscal federal Marijuan le propuso "culpar a la doctora Cristina Fernández de Kirchner y restituirme el patrimonio".