Detenido desde abril del año pasado, en las últimas horas se conocieron las primeras declaraciones públicas de Lázaro Báez, el empresario K que desde siempre fue señalado como testaferro del ex presidente Néstor Kirchner. Al respecto, Luis Gasulla, el periodista que lo entrevistó, visitó Buenos Días América y dio algunas impresiones de lo que dejó el reportaje. "Da a entender que Cristina lo entregó", afirmó.

Embed #AnimalesSueltos Lázaro Báez desde la cárcel: "A Cristina le diría que tiene cambiar y mucho, Macri ha sido inteligente en dividir al peronismo" pic.twitter.com/ZGRXhWF3Ie — América TV (@AmericaTV) 27 de diciembre de 2017

"¿Qué vi de él? Que no hay una autocrítica clara. A diferencia de Julio de Vido y de otros funcionarios, él no dice que es un 'preso político'. De hecho, lo elogia a Macri y dice que fue astuto", contó Gasulla sobre la nota publicada en Infobae, para luego agregar: "Es más duro con Cristina, no la salió a defender. Es más: da a entender que ella lo entregó".

Embed #AnimalesSueltos Lázaro Báez desde la cárcel: "Yo nunca fui testaferro de los Kirchner, Néstor me dio trabajo" pic.twitter.com/iaL3sunn1x — América TV (@AmericaTV) 27 de diciembre de 2017

Por otro lado, Gasulla trazó un perfil de la vida que Báez lleva en prisión luego de ser considerado durante años como un nombre de peso dentro del kirchnerismo. "Está acostumbrado a la vida carcelaria, se lo ve tranquilo", aseguró, y contó que José López, otro de los ex funcionarios kirchneristas detenido en Ezeiza, ostenta el mismo semblante.

El periodista también se refirió a la interna que se desató en la familia luego de la detención de Lázaro y aseguró que el más comprometido de los hijos es Martín.