Lavagna y Urtubey ensanchan la grieta interna en el socialismo santafesino

El oficialismo santafesino sigue navegando por aguas turbulentas. Poco después de que Eduardo Di Pollina, miembro del comité directivo nacional del Partido Socialista (PS), anunciara ayer que no acompañará a la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey (Consenso Federal) por considerarla "una expresión más de la derecha conservadora", referentes del mismo espacio político replicaron con que el respaldo al binomio fue aprobado, justamente, por la conducción que el propio legislador provincial integra.

Tras el duro revés electoral para el Frente Progresista (FPCyS), que significó la pérdida de la Casa Gris luego de doce años de gestión, el socialismo a nivel nacional habilitó su aval al binomio de Consenso Federal, una jugada política acicateada desde el verano pasado por el gobernador Miguel Lifschitz.

Pero, de inmediato, el guiño socialista a la fórmula Lavagna-Urtubey comenzó a ser blanco de variados rumores potenciados por el estado catarsis poselectoral en la provincia y, una vez ungido el gobernador de Salta, centrados en su perfil conservador.

A modo de retruque de las desmentidas iniciales, Di Pollina se encargó de blanquear la existencia de un sector del socialismo que no acompañará al binomio de Consenso Federal. "Es una expresión más de la derecha conservadora. No nos representa porque está lejos del progresismo", aseveró el diputado provincial, en declaraciones a La Ocho.

El legislador también sostuvo que el sector alineado al ex gobernador y actual titular del PS nacional, Antonio Bonfatti (quien en junio pasado perdió la puja por la Casa Gris), no acompañará a la dupla Lavagna-Urtubey. Respecto de si habrá un guiño a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner (Frente de Todos), aclaró que "el límite es el macrismo" y que no votará en blanco, para luego sentenciar: "Pertenecemos al campo nacional y popular. Estamos abierto al diálogo y luego tomaremos una decisión".

No obstante, una fuente del socialismo santafesino ligada a Bonfatti (quien se recupera de una pequeña intervención) reiteró a La Capital que el apoyo a la fórmula presidencial de Consenso Federal y a la correspondiente lista de precandidatos a diputado por Santa Fe, que encabeza Enrique Estévez —cuyo respaldo que no puso en duda Di Pollina—, fue aprobado en mayo por el PS a nivel nacional.

"Hablo por mí. No comparto la forma y el momento del planteo (de Di Pollina). Decidimos construir una alternativa política para el país que priorice las necesidades de las mayorías, diferenciándonos del macrismo y el kirchnerismo", rememoró el dirigente acerca del marco en el que el socialismo se insertó en Consenso Federal.

Tras calificar a la reacción de Di Pollina como "personal, extemporánea y sin adhesiones", otra fuente irrefutable del partido de la rosa reiteró a este diario que "hay una definición adoptada por el congreso nacional del PS, que es la de no estar con Macri ni con Cristina y acompañar una alternativa a la grieta".

"Lo demuestra la presentación de listas (de precandidatos a diputado nacional) en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa, entre otras provincias", prosiguió, para luego cuestionar a Di Pollina: "En su momento fue designado interventor del socialismo de Tucumán y, con esa investidura, firmó la integración a Consenso Federal en ese distrito".

Lo cierto es que las palabras del diputado provincial también potenciaron las dudas sobre el apoyo homogéneo al binomio Lavagna-Urtubey por parte del Frente Progresista ya que, días atrás, los intendentes electos de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Emilio Jatón, respectivamente, había sacado a relucir sus reparos respecto del economista y el mandatario salteño.

Di Pollina, asimismo, habló del día después de las elecciones santafesinas: "Tenemos que saldar varios temas pendientes. Perdimos y no fue producto de la casualidad. Se cometieron muchos errores en estos años".

Una definición que preanuncia nuevos cortocircuitos, en momentos en que Lifschitz apunta a ejercer, a partir de diciembre próximo, un fuerte liderazgo desde la Cámara de Diputados provincial (fue el más votado en la categoría y aseguró la mayoría automática) con impronta opositora. Labor para la cual también requerirá del acompañamiento de propios y aliados.