Lavagna sigue sumando guiños a una eventual candidatura presidencial

De veraneo en Cariló, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna se reunió ayer con el senador nacional Miguel Angel Pichetto, en lo que muchos analizan como un nuevo paso hacia el armado electoral que este año lo podría llevar como precandidato presidencial del PJ Federal.

Respecto del desayuno que ambos dirigentes compartieron junto al mar, Pichetto indicó: "Lavagna es un candidato para unir a un sector mayoritario de la sociedad".

El senador, uno de los pilares del PJ Federal, explora la variable Lavagna y cuestiona la "unidad" que tiene como consigna ganarle al presidente Mauricio Macri.

"Roberto es una figura presidenciable de Alternativa Federal junto a Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. Es un activo político importante contar con un dirigente con su experiencia y su visión política", resumió Pichetto.

Lo cierto es que, según explicaron allegados a ambos protagonistas, Lavagna y Pichetto "conversaron de política, economía y del escenario electoral que se avecina".

Si bien Lavagna aún no hizo pública su intención de competir por la Presidencia, Pichetto sí realizó lo propio meses atrás y algunos ya comenzaron a especular con una posible fórmula entre ambos. El jueves pasado, el economista recibió en Cariló al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

Paralelamente, las imágenes del encuentro, difundidas por el propio senador, se hicieron virales en las redes sociales. Aunque no por su contenido político sino por el particular look veraniego de Lavagna.

Es que el economista (cerca de cumplir 77 años) se mostró luciendo sandalias y medias elevadas al tope, además de una bermuda bastante por encima de las rodillas.