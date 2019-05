El precandidato presidencial Roberto Lavagna criticó anoche al presidente Mauricio Macri porque "repite que este es el único camino", pero "ese camino no puede ser el que conduce a una economía grande como la Argentina al estancamiento permanente". Por otro lado, en un claro mensaje contra la polarización del escenario electoral, advirtió que "alguien con 30 o 35 por ciento de los votos cree que tiene todo el poder y para siempre".

La Argentina lleva un promedio de una crisis cada diez años, pero el Gobierno se puso en la situación de que lo único que podía hacer es esto", sostuvo Lavagna al referirse al rumbo económico de Cambiemos.

En ese sentido, agregó que "el gobierno anterior centraba todo en el consumo y el actual se centró en la 'lluvia de inversiones', pero llovió para afuera".

"Hay una economía estancada, el desafío está en ponerla, con recursos ociosos muy importantes"

“El gobierno no se da por enterado de las recomendaciones porque no cree en ellas. Y el presidente repite que este es el único camino. No puede ser el camino que conduce a una economía grande como la Argentina al estancamiento permanente".

Lavagna dijo en una entrevista LN+ que si llegara a convertirse en el sucesor de Macri, entre sus primeras medidas estarían "tachar la palabra ajuste e instalar el término movilicemos recursos; combatir la inflación y volver a darle a la comunidad científica y tecnológica los recursos que se le han quitado".

Respecto a cómo sería la fórmula para bajar la inflación recordó que en 2015 el gobierno llegó a un país ya en crisis, con déficit e inflación. "Lo que va a recibir el próximo gobierno es peor de lo que en 2015 Macri cuando asumió. De los cuatro años de gobierno, tres son negativos".

Embed

"Hay una economía que está absolutamente estancada o achicándose. El desafío está en ponerla en marcha a partir del hecho de que existen recursos ociosos muy importantes. El gran desafío para Argentina como sociedad es, efectivamente, volver a crear trabajo", sostuvo. Para él, entonces, el trabajo es el foco que debe tener el nuevo gobierno. Además, dijo que "hubo lluvia de inversiones pero de Argentina para afuera".

Tal como destacó si asumiría "tacharía la palabra ajuste e instalaría el término 'movilizar recursos'". En su opinión, la clave para resolver la inflación es definir cómo se movilizarán los recursos ociosos de capital, de mano de obra y de recursos naturales que tiene el país.

"No solo las pequeñas y medianas empresas están en un proceso de extinción sino que muchas grandes empresas están pasando por procesos de achicamiento muy importantes. Nadie puede competir contra el tomador bobo de dinero que, en este caso, es el Banco Central o la Tesorería", dijo, tras cuestionar las altas tasas de intereses. "El Gobierno ha demostrado que no hay límite. Cada tanto la vuelve a subir y seguramente si volvemos a tener algún sacudón de orden cambiario, la volverá a subir".

Para el economista, el dólar influye tanto en la Argentina porque el país tiene un promedio de una crisis cada diez años y, "en cada una de ellas, parte de la sociedad se ha empobrecido". "En consecuencia, hay un aprendizaje y una capacidad de: ¿cómo me escapo antes de que la crisis llegue?", señaló. Según dijo esto es perjudicial para la sociedad en su conjunto, aunque es "entendible" desde lo individual.

Al analizar la decisión del Gobierno de acudir al Fondo Monetario Internacional , el precandidato a presidente opinó: "Se pusieron en una posición donde lo único que podían hacer era eso. Como se equivocó en los procesos durante varios de los procesos iniciales, llegó el punto en el cual no podía subsistir si no iba al Fondo".

Al ser consultado por la deuda, el exministro dijo que es "muy preocupante". Para resolver esta problemática, le propuso a Macri que negocie el alargamiento del plazo de vencimiento y que haga un proceso de recompra de bonos emitidos entre ahora y 2024. "Eso despejaría mucho el horizonte, daría confianza, permitiría bajar el riesgo país y podría ayudar a que baje la tasa de interés. El Gobierno no se dio por enterado de mi recomendación", criticó, y cuestionó el hecho de que Mauricio Macri sostenga que el suyo es el único camino. "Eso es parte del error. El único camino no puede ser uno que conduce a una economía del tamaño de la de la Argentina al estancamiento absoluto".