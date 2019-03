Lavagna evita hablar de una candidatura

El ex ministro de economía Roberto Lavagna evitó ayer pronunciarse sobre si será candidato presidencial con vistas a los comicios de octubre al afirmar que "primero vienen las ideas", aunque no descartó una eventual postulación en un espacio "lejos de los extremos" que en su opinión representan el kirchnerismo y el macrismo.

"Acá estamos tratando de hacer un servicio pero no, en absoluto, puedo hablar de una candidatura. Primero vienen las ideas y, que se entienda que esta grieta no nos conduce a ningún lado", dijo el ex funcionario.

Mientras tanto, Lavagna indicó que está reuniéndose "y poniendo sobre la mesa ideas" para salir de esa polarización en la que los extremos, atribuidos al kirchnerismo y al macrismo, "tienen vocación de absorberlo todo" y "de permanencia".

"No tienen la idea de alternancia, ni de buscar consensos en forma permanente", dijo, y sintetizó: "Tienen similitudes importantes".

A modo de balance de gestión, consideró que "los últimos cuatro años del gobierno pasado fueron malos" pero los que van de la administración actual "profundizaron la crisis", pese a que había "un contexto muy favorable".

"Los últimos cuatro años del gobierno anterior fueron malos, eso deja alguna herencia, y los últimos cuatro años, en lugar de superar esa herencia, profundizaron la crisis con un contexto económico que fue muy favorable", dijo Lavagna.

El economista agregó que ese contexto estuvo dado por "tasas muy bajas con el precio de la soja que también fue positivo" que "no se aprovechó", y "eso forma parte de los errores".