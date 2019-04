Lavagna dijo que "si no hay consenso" no le interesa ser candidato

Roberto Lavagna aseguró ayer que su espacio "Consenso 2019" espera lograr un acuerdo de unidad que no se limite en el peronismo no kirchnerista. Sin embargo, quiere evitar unas Paso con el resto de los referentes de Alternativa Federal: "Este proyecto tiene que tener radicales, socialistas, y sociedad civil. Trabajo para el consenso, sin eso no me interesa quedar ligado a un proceso en el cual no creo".

Para el ex ministro de Economía su participación en las elecciones dependerá de que "ese consenso que hoy está en borrador sea puesto en un papel y que todos lo sostengan". "Las ideas básicas están", aclaró en una entrevista que concedió a Santo Biasatti anoche en Crónica.

De confirmarse su candidatura el siguiente tema a resolver será quién debería acompañarlo en la fórmula presidencial: "No lo pensé, hay nombres obvios, Alfonsín, Storani, Pichetto, Lifschitz, Margarita Stolbizer, son gente que hay que tomarla con seriedad por su trayectoria".

"La idea es juntar gente que no es toda igual, tanto el gobierno como el kirchnerismo representan a dos tercios de la población que están consolidados en dos personas", dijo sobre el posicionamiento de una tercera fuerza competitiva contra Mauricio Macri y Cristina Kirchner y agregó que ambos "profundizan la grieta, hay que evitar ser contagiados".

"Son 8 años de estancamiento, de caída, de inflación, de aumento de la deuda y de la pobreza, hay que evitar los extremos y si se habla con alguno uno se deja llevar hacia uno de esos dos extremos que trabajan entre sí para que no surja nada en el medio".

En este marco, el economista consideró que la alternativa electoral que representa "está en ventaja en una eventual segunda vuelta".

Embed

Lavagna se refirió también a otro peso pesado de la política nacional: Sergio Massa, con el cual marcó ciertas diferencias, tiempo que aclaró: "Es uno de los jóvenes en los que tengo esperanza, quizás no ahora pero más adelante se puede hacer cargo de un proyecto de esta naturaleza".

En su análisis de la situación económica sostuvo que "la del 2001 fue mucho peor que esta crisis" y que se la logró superar con medidas que a su criterio habría que volver a implementar: "Hay que volver a darle poder de compra a la población que es lo que va a mover la economía, luego darle competitividad a las empresas para que puedan salir a exportar, no solo granos, sino los sectores industriales, las economías regionales", en tono de plataforma de campaña agregó: "A la inversión hay que liberarla de todo impuesto, no hay que inventar nada".

"Prometieron pobreza cero, que era fácil bajar la inflación y acá estamos", criticó al gobierno apuntando a uno de los factores económicos que más erosiona el bolsillo de la población. "No hay nada más inflacionario que una economía que vive en estancamiento permanente", sostuvo el ex ministro que considera que el país no solo está retrasado con respecto al mundo sino con la región: "Bolivia, Uruguay y Chile han tenido tasas de crecimiento más altas que Argentina".

Las críticas hacia Cambiemos no cesaron por parte de Lavagna quien apuntó a las difamaciones a través de las redes sociales: "Los trolls son insultadores que falsean la realidad y trabajan para el gobierno", afirmó.

Con respecto al acuerdo con el FMI, Lavagna manifestó: "El gobierno y el fondo saben que va a haber algún tipo de renegociación, dentro de dos años hay que pagarle más de 43 mil millones de dólares".