Lavagna dijo que Macri logró "una calma superficial" que ayuda a llegar a las elecciones

"El error de Cristina fue impulsar el consumo sin ocuparse de la producción, y el de Macri fue alentar la finanzas especulativas y desatender el consumo", resumió hoy el candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, que llegó a Rosario en plena campaña electoral a 23 días de las elecciones generales.

Lavagna expresó que las medidas tomadas por el gobierno, "si bien llegan tarde, lograron una calma superficial que permitirá llegar a las elecciones y al traspaso de mando". Sin embargo dijo que "la crisis es profunda" y que "todas las estimaciones para el año que viene son de una nueva caída del producto bruto, contra eso hay que pelear, un noveno año de estancamiento sería insoportable para la población argentina", dijo en declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho.

Los conceptos más importantes del candidato de Consenso Federal en La Ocho:

Calma superficial. "Al nivel de la superficie la cosa está más calmada, la salida de depósitos es menor que la que hubo hace unas semanas atrás, el cepo que el gobierno puso limitó un poco la salida de capitales al exterior, cosas de extrema emergencia fruto de la profunda crisis".

14_LC_73941286__02-09-2019__2.00x8.00.jpg Alternativa. Lavagna pidió un gobierno de "unidad nacional".

Crisis y recesión. "Debajo de esa aparente tranquilidad nada ha cambiado, la situación es mala, la recesión es extremadamente importante y se acumula mes a mes. La pérdida de empleo en blanco y en negro es muy importante, las cifras de pobreza las vimos esta semana, en lo esencial estamos en una crisis y en lo superficial se ha logrado una calma que ayudaría a llegar a las elecciones y al traspaso del gobierno".

>> Leer más: Lavagna dijo que la "inversión y el consumo" son claves para salir de la crisis

Medida. "El gobierno tomó todas las medidas que le acercamos, aunque llegaron tarde, cuando uno toma medidas de control de capitales es porque está llegando tarde al problema. Otras no fueron significativas, ya que no es lo mismo aumentar la asignación mil pesos que dos mil pesos. Sí conseguimos la emergencia alimentaria, pero el gobierno la aplica con lentitud y le quita precisión a algunas medidas. Claramente están adoptando ideas que rechazó durante cuatro años, simplemente para llegar".

Soluciones. "Poner plata en el bolsillo de los argentinos, asegurar una baja de impuestos para el desarrollo de empleo y para la inversión".

lavagna02.jpg

Desaciertos. "El error del gobierno anterior de Cristina fue impulsar el consumo sin ocuparse de la producción, y el de este gobierno de Macri fue alentar las finanzas especulativas y desatender el consumo, las dos cosas, la inversión y el consumo son inseparables".

Inversión y consumo. "Hay que recrear un círculo virtuoso entre la inversión y el consumo, este gobierno no tuvo inversión porque no apostó al consumo porque consideraba que eran políticas populistas, el anterior no se ocupó de la inversión y eso generó inflación, la macroeconomía es como un mecanismo de relojería donde cada ruedita mueve a la otra".

>> Leer más: Lifschitz ve difícil una remontada oficialista

Diálogo. "En contra de la situación actual hay que comparar respecto del 2001, en aquel momento hubo un espíritu de diálogo, eso creó una red de contención política, que se reflejó en las cámaras legislativas, eso hoy todavía no existe".

Ballotage. "El 27 de octubre nos vamos a enterar, nosotros queremos ser la alternativa que llegue al ballotage".

Lo que viene. "No sabemos si lo peor ya pasó. Hay que estar atentos a lo que pasa, esto de estar atado con alambre puede durar unos meses más, Argentina lleva ocho años de estancamiento, un caso único en el mundo, hay que ver como ponemos en marcha los procesos productivos".

5c89801e93179_324x182.jpg Roberto Lavagna y Miguel Lifschitz.

FMI. "El planteo que le hicimos al gobierno, y también al fondo, es que es importante que ese dinero venga pero que se utilice para recomprar deuda argentina, que hoy está a precio de desastre, evitar que lo haga un fondo buitre, y que lo compremos nosotros mismos"

Futuro. "Todas las estimaciones de consultoras locales e internacionales para el año que viene son de una nueva caída del producto bruto, contra eso hay que pelear, toca armar un mecanismo productivo que nos permita salir de esa situación, un noveno año de estancamiento sería insoportable para la población argentina".