Lavagna aseguró que "Alternativa Federal es un capítulo cerrado"

El precandidato presidencial de Consenso 19, Roberto Lavagna, rechazó anoche la exigencia de la conducción de Alternativa Federal (AF) de dirimir la candidatura a presidente en una competencia en las PASO del 11 de agosto.

"Es un capítulo cerrado", dijo anoche a TN y de ese modo puso distancia de los precandidatos de ese sector como Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto. Definió a esa competencia como una "internita" y aseguró que no competirá en las Paso pro esa alianza.

"No se trata de ser difícil. ¿Para qué tener el poder? Para solucionarle la vida a la gente. Los rejuntes no nos dieron resultados a los argentinos. Hubo falta de coherencia y cada uno tomó su rumbo", lanzó.

El exministro de Economía explicó que la decisión de irse de ese armado nacional se dio luego de haberse reunido con el dirigente cordobés. En la charla que mantuvieron, dijo Lavagna, surgieron las ideas opuestas y, luego, Schiaretti armó una cumbre con los demás miembros del peronismo federal.

"Cuando el Gobierno salió a plantear diez puntos de consenso, le contesté en nombre de Alternativa Federal, mientras que el gobernador le respondió a Macri otros puntos. No le dijo ni una palabra de trabajo, crecimiento o inversión. Son dos proyectos distintos", remarcó.

Sobre el lanzamiento de Alberto Fernández a la candidatura presidencial por el espacio kirchnerista, Lavagna opinó que "no cambia nada" con respecto a la grieta que reina en la sociedad. "No me gustan las personalizaciones. Siempre dijimos 'no' a la grieta. Este espacio es para evitar entre lo malo y lo peor, y que tengan que votar casi tapándose la nariz. Nosotros vamos por la positiva. No hay que ir por un lado de la grieta. No quiero que nos lleven ni para el cristinismo ni para Cambiemos", comentó.

Cuando le preguntaron si más allá de las diferencias volvería a juntarse con Schiaretti para dialogar en las próximas semanas, se mostró en contra. "Si cambio la 'internita' por el consenso no puedo hablar de un gobierno de unidad nacional", dijo.

Además, el economista enfatizó que dentro de su espacio está el socialismo de Miguel Lifschitz y el GEN de Margarita Stolbizer. "Todavía no tengo compañero de fórmula. Va a salir de un consenso: puede ser socialista, peronista o puede ser de la sociedad civil", recalcó.