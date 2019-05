El exministro de Economía, Roberto Lavagna, dijo hoy que "no hay ningún acuerdo" y que es "una operación de marketing del Gobierno que carece de contenido" la propuesta oficial de 10 puntos básicos para lograr consenso en políticas públicas, ofrecida ayer por el Gobierno al peronismo de Alternativa Federal y otros espacios políticos.

"Acá no hay ningún acuerdo, lo que hay es una operación de marketing del Gobierno que carece de sentido, con lagunas profundas como, por ejemplo, hablar de acreedores en una economía que no crece hace ocho años", especificó Lavagna en radio CNN Argentina.

Según el exministro ,"ni siquiera hay que tomarlo seriamente como un acuerdo, es una operación de marketing político con vistas a las elecciones", insistió.

"En lugar de hablar de ajuste hay que hablar de crecimiento, palabra que en esos 10 puntos, casi no existe", dijo Lavagna.

Además, adelantó que si se lo propusieran -algo que no ha ocurrido hasta el momento-, lo primero que haría sería "preguntarles ¿Cómo se puede hablar del futuro, si no hay crecimiento?. De eso hay que hablar, no de frases vacías de contenido", disparó.

Lavagna indicó que "en lugar de hablar de ajuste hay que hablar de crecimiento, palabra que en esos 10 puntos, casi no existe".

Para el ex funcionario, para lograr ese crecimiento "hay que tener un buen diagnóstico inicial" de la situación.

Cuando le preguntaron sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Lavagna manifestó que "Argentina no puede pagar, habrá que hacer una renegociación seria" tendiente a "extender los plazos de pago porque la deuda es muy alta y está desarticulada".