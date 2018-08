El expresidente de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain se trenzó a golpes a la salida de los tribunales de Comodoro Py, donde el empresario declaró ante el juez Claudio Bonadio por la causa de de los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta.

Los graves incidentes se generaron cuando el acompañante de Lascurain agarró a trompadas a un camarógrafo de la señal C5N, al que le recriminó un golpe con provocado con la cámara.

A partir de allí, en medio de empujones, golpes y caídas al suelo, el empresario se sumó a la pelea y también golpeó y le propinó una patada al trabajador de prensa, que se encontraba indefenso en el suelo, ante la desesperación del resto de los periodistas que allí se encontraban.

Una vez que la escena recobró la calma, el empresario quiso hablar con la prensa y se excusó con que estaba "muy tenso" porque en la madrugada había fallecido su suegra.





"No me arrepiento porque no tengo de qué arrepentirme. Le dije al juez que no tengo nada que ver en absoluto", aseguró Lascurain tras el bochorno perpetrado en la puerta de Tribunales sobre la causa que se investiga por presuntas coimas en la gestión K.