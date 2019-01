Las sandalias de Lavagna hacen furor en las redes sociales

Más allá de que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna se transformó en la figura del verano por su posible candidatura a presidente, por estas horas no se habla de otra cosa que su particular look.

El economista de 76 años utilizó sandalias con medias y generó una gran cantidad de comentarios, y memes entre los usuarios de las redes.

Ahora, una semana más tarde de la difusión de aquellas imágenes, el propio hijo del posible candidato a presidente reveló el motivo por el que su papá utiliza la extraña combinación en su calzado.

"Mi viejo se viste así siempre porque las chancletas le raspan los dedos. Yo no las uso porque mis hijas me matarían", aseguró Marco Lavagna en declaraciones radiales.

Así mismo manifestó "lo que mi padre ha hecho en el último mes, las fotos que han salido, tienen que ver con la necesidad de construir ese espacio de unidad nacional".