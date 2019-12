Las cámaras se enamoraron. Y no es para menos, Estanislao, el hijo del presidente Alberto Fernández tiene un magnetismo irresistible, y no necesita lucir un cosplay para que captar la atención de propios y extraños. El acto de asunción del mando no fue la excepción.

El joven de 25 años, que es furor en las redes sociales, ayer se destacó por usar un pañuelo con los colores de la bandera LGTB+. Sin olvidarse de sus fans, a lo largo de la ceremonia, compartió sus sensaciones y reflexiones sobre la jura de ministros desde la Casa Rosada.

Su novia, Nathty Leone, no le fue en saga. Con humor, publicó una foto en la expresó su incomodidad por las imposiciones del protocolo del acto de la asunción de mando de las nuevas autoridades nacionales y también una foto con el flamante presidente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Hoy es un día diferente (?) Una publicación compartida de ☥ (@nathyleone) el 10 Dic, 2019 a las 11:22 PST

"Demasiado tiempo vestidos formalmente", comentó la joven en Instagram y posteó una imagen en la que aparece haciendo morisquetas ante la cámara sentada en el sillón de Rivadavia. En tanto, Estanislao se ufanó de su foto con Alberto y el bastón de mando.