Las definiciones más relevantes de López Molina en La Ocho

"No dejamos de reconocer lo duro de este momento, pero los argentinos tomamos la decisión de no volver para atrás", dijo Roy López Molina.

"No dejamos de reconocer lo duro de este momento, pero los argentinos tomamos la decisión de no volver para atrás", dijo Roy López Molina. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El precandidato a intendente por Cambiemos Roy López Molina afirmó que el gran problema de Rosario es la seguridad y aseguró que las estadísticas indican que en la ciudad ocurre "el triple de homicidios que la media nacional". En las internas abiertas del próximo 28 de abril competirá con Jorge Boasso.

Esta mañana en los estudios del programa "Zysman 830" de La Ocho, López Molina enumeró sus propuestas para seguridad, además de asegurar que trabajará para terminar con "la mafia de los cuidacoches, de las mecheras, las picadas clandestinas". En ese sentido prometió destinar un presupuesto alto, de unos "1500 millones de pesos a la seguridad ciudadana, imprescindible para recuperar la paz y la tranquilidad".

>> "Es en un momento en que los rosarinos valoran lo que se ha hecho pero que sienten que después de 30 años de un mismo gobierno es inevitable el cansancio a la hora de dar respuestas a los problemas de siempre que se arrastran desde hace tiempo en el transporte, obra pública y sobre todo de seguridad".

>> "La seguridad es el gran problema de la ciudad, y es un tema donde no hay grieta, todos en carne propia, o en un familiar o un amigo, hemos sufrido un hecho de inseguridad que te marca de por vida. Nosotros querernos hacernos cargo, no queremos derivar culpas en otros gobiernos, creemos que el intendente tiene que ejercer el liderazgo de todas las políticas públicas de seguridad que se lleven adelante".

roy2.JPG "No dejamos de reconocer lo duro de este momento, pero los argentinos tomamos la decisión de no volver para atrás", dijo Roy López Molina. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital



>> "Hasta ahora faltó decisión política para cuidarnos, para defendernos, no lo supieron hacer, no quisieron, no lo hicieron, no lo sé. Pero el resultado es malo y es estadístico. Rosario tiene el triple de homicidios que la media nacional, hay muchos más homicidios que en la ciudad de Córdoba, por ejemplo".

"Creo que con errores, con defectos, hay un gobierno nacional que puso los problemas sobre la mesa e intenta resolverlos"

>> "Presentamos nuestro plan de seguridad en la sede de Gendarmería, queremos convocar y conducir ese proceso, basarnos en la tecnología para poner al servicio de la seguridad ciudadana y no de la recaudación. Queremos unificar el centro de monitoreo además de las nuevas cámaras que queremos sumar, botones de pánico, alarmas comunitarias que estén conectadas al centro de monitoreo".

>> "Intervenir fuertemente con acciones de control: se tiene que terminar la mafia de los cuidacoches, las picadas clandestinas, acá en la peatonal los comerciantes están cansados de un grupo de mecheras que roban cada día, entran a la comisaría por una puerta y salen por la otra".

roy3.JPG López Molina: "Rosario es una ciudad que expulsa empresas, que deciden irse a Funes, a Alvear, donde no le pongan palos en la rueda". Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital



>> "Hoy no hay más fuerzas federales en Rosario, porque la Municipalidad no gestionó las condiciones de logísticas para que se instalen. En el único barrio que se pudieron hacer buenas acciones en conjunto es en el barrio Grandoli, es un barrio que está pacificado, si bien sigue habiendo peleas de barras, balaceras, los índices bajaron".

>> "Vamos a impulsar en el Congreso y en la Corte Suprema la creación de nuevos juzgados federales, y una secretaría de juzgado especializada en narcotráfico, esa tarea depende de otros niveles de gobierno, pero quienes tienen que llevar adelante esa presión es quien gobierna Rosario".



>> Sobre la situación económica: "Lo que primero hacemos es dar la cara, en 2018 estuvimos cerca de los comerciantes que mostraban facturas que se les hacía difícil pagar, con vecinos que nos decían 'mirá, los precios del supermercado me aumentaron de un mes a otro', en ese diálogo lo más importante es estar cerca, y no negar los problemas".

>> "No dejamos de reconocer lo duro de este momento, pero los argentinos tomamos la decisión de no volver para atrás. Que la solución a los problemas que la Argentina sufre estructuralmente es para adelante. Creo que con errores, con defectos, con marchas y contramarchas, hay un gobierno nacional que puso los problemas sobre la mesa e intenta resolverlos".

>> "Que Argentina tenga una inflación acumulada en 70 años enorme, que cada tres años haya recesión, y ocho defaults en toda su historia, es producto de malas decisiones y fracasos que suceden hace mucho tiempo. Poner estos temas en discusión, hace que hoy trate de alumbrar una Argentina donde haya una economía más sólida, y que todos desde su lugar puedan sentir que con su trabajo, su estudio, su esfuerzo consiguen aquello que sueñan para su futuro".

Embed Roy López Molina: "Rosario tiene el triple de homicidios que la media nacional" https://t.co/BUDAx5MrPB — Guillermo Zysman (@guillermozysman) 8 de abril de 2019



>> Sobre subsidios de Nación a Buenos Aires: "Es falso, es parte del relato de buscar los problemas de Rosario en otro lado, un transporte de calidad hace que la gente deje sus autos y descongestione el tránsito".

>> "La zona franca, que era un reclamo de larga data, hoy la recuperamos por gestión de la actual Cancillería. En barrio Itatí, la calle Centeno está abierta, iluminada, con cloacas, cordones, lo mismo Dr. Riva en barrio Moreno. Son obras que el gobierno nacional ha hecho en Rosario, no es justo caer siempre en ese relato de la discriminación".