Rodríguez Larreta calificó de "valiente" la decisión que tomó Macri

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, habló luego de que el ex mandatario Mauricio Macri comunicara que no competirá en las presidenciales, y dedicó palabras de halago a su persona. “Una vez más y cómo lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos”, expresó el intendente luego de la publicación realizada por el fundador del PRO.

“A mí me da mucho orgullo haber caminado con él estos más de 20 años y tengo la convicción de que vamos a seguir construyendo juntos el futuro de la Argentina. Sus valores, su experiencia de gestión y su visión del mundo serán fundamentales para el tiempo que viene”, continúo respecto a las intenciones de Macri de continuar trabajando en el espacio.

Macri no será candidato y abre una nueva etapa en Juntos por el Cambio

“No es una cuestión de cargo, tiene una experiencia de ex presidente que ninguno de nosotros tiene, además una visión del mundo y una experiencia de gestión. Ha dedicado su vida a armar equipos. Será parte del proyecto independientemente de lo que anunció”, completó.

El funcionario del PRO alentó además a la participación política de candidatos de Juntos por el Cambio y prometió: “Lo más importante es que trabajemos juntos. Lo dije, vamos a bajar la inflación, es un flagelo que llevamos los Argentinos hace décadas”.

“Macri tiene un nivel importantísimos de relación y prestigio en el mundo. Es parte central de Juntos por el Cambio y tenemos que aprovechar su experiencia de gestión”, indicó el jefe de Gobierno porteño al tiempo que aclaró que los candidatos se dirimirán en una Paso. “El (por Macri) jamás quiso ser un titiritero, ayudó a crecer a muchos en el espacio. El modelo de títere quedó claro que no funciona con este gobierno”, definió.

Asimismo, aclaró que el titular del PRO, a pesar de no competir, tendrá una participación muy activa y colaborará con su experiencia y visión a la coalición. “Lo vamos a aprovechar”, reveló.

Si bien el ex mandatario no respaldó con nombre y apellido a ninguno de los precandidatos que competirán en la interna de Juntos por el Cambio, sí alentó a acompañar el espacio conformado por las distintas fuerzas que lo componen, entre ellas, la que respalda a Rodríguez Larreta y a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, otra de las que se suma a la carrera por el sillón de Rivadavia.

Tras el video publicado en redes sociales en el que anuncia que no correrá, Larreta se comprometió a continuar “defendiendo los valores de Juntos por el Cambio”, y en concordancia con lo expuesto por Macri su diagnóstico de la realidad Argentina, en afirmó: “La libertad, la democracia, el trabajo en equipo y la certeza de que los lideres mesiánicos no existen”.

“Como dice Mauricio, este tiempo oscuro está terminando y lo vamos a dejar atrás para siempre. Los argentinos vamos a salir adelante”, completó.

El sábado, Larreta y Macri se encontraron en la fiesta de casamiento de María Eugenia Vidal y Enrique “Quique” Sacco, en San Antonio de Areco.