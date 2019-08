El periodista Jorge Lanata manifestó su enojo por la burocracia estatal que tiene retenido en la Aduana un encendedor que compró por internet. Así, entre el humor y clásica acidez, llegó a pedirle a la gente que "contrabandee"

En el habitual pase de programa que hace con Marcelo Longobardi en Radio Mitre, el conductor de Periodismo Para Todos no ahorró ironías, humor y crítica para describir las peripecias que enfrentó al adquirir ese artículo en el exterior.

"Les voy a contar un cuentito. Se me ocurre, por error, porque soy un idiota, comprar un encendedor por internet. El trámite era normal hasta que en un momento me dicen 'necesita un importador'. Ya eso me pareció raro. Se lo mando al despachante, unos amigos con los que a veces traigo cuadros. Te matan pero bueno, es su trabajo. Después me llega una carta diciendo que tenía que hacer un trámite en la Secretaría de Industria, adonde yo tenía que declarar que el encendedor era de uso personal. O sea corría el riesgo de quebrar las fábricas de encendedores”, contó ácido.

Lanata reveló que aún no pudo "destrabar" el trámite en la Aduana y que aún no pudo obtener el encendedor. "Supongamos que el encendedor vale 100 pesos, la boleta dice que tengo que pagar 97 de impuestos. ¿En qué me cobran? Tasa estadística, derecho de importación, IVA, Ganancias y una cosa que es impuestos internos que no aclaran y es como el 40%, más 500 mangos que me cobran mis amigos”.

"Contrabandeen. Le pido a la gente que a partir de ahora traigan las cosas de contrabando y listo. Tengo un amigo que trae cosas de contrabando, un importador 'informal'. Le voy a pedir a mi amigo, que trae un elefante por la Aduana y nadie le dice nada. Le voy a pedir a mi amigo que viene de todos los meses de Nueva York que me traiga 64 encendedores. Se los voy a mandar al secretario de Industria a la casa, que no me acuerdo como se llama. Ah sí, (Fernando) ¡Grasso! Grasso, espere que le van a llegar 63 encendedores por correo”.