Lanata, duro contra los K: "Si ganan no hay que irse y dejarle el país a los hijos de p..."

En medio del fragor de las elecciones en Santa Fe, Jorge Lanata abrió con todo anoche la edición de Periodismo Para Todos (PPT), donde realizó un durísimo editorial de cara a las próximas elecciones nacionales, donde imaginó su rol ante un eventual triunfo del kirchnerismo.

“Escuché muchas veces ‘si ganan los K me voy del país’. Es un comentario bastante snob. ¿Se acuerdan cuando decían ‘si ganan lo comunistas me voy al campo’?”, arrancó el periodista.

En este sentido, Lanata aseguró cuál será su postura en caso de que el kirchnerismo regrese al poder y afirmó que no abandonará el país ante una eventual victoria de la fórmula Cristina Fernández y Alberto Fernández.

“Yo creo que si ganaran los K hay que quedarse, no hay que irse y dejarle el país a los hijos de puta. El país es también nuestro. Si ganan los K yo me voy a quedar. Voy a estar acá porque las cosas son parecidas a las que pasan en una familia. En una familia, cuando todo está mal, vos no te vas, te quedás a ayudar. De eso se trata, de quedarnos a ayudar a que las cosas cambien”, disparó con todo el periodista.

Lanata recordó el denominado 7D, profundizó sus motivos para vivir en la Argentina y aseguró que si se quedara sin un espacio en los medios para denunciar irregularidades, lo hará hasta en un “cumpleaños de 15”.

El 7 de diciembre (7D) entraba en vigencia, por un fallo de la Corte Suprema, el articulo 161 de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fijaba un máximo de licencias por grupo empresario.

“Sino, qué sentido tendría vivir acá, ser argentino. Incluso, creo que habría que quedarse resignando cosas personales. Si mañana ganan los K y este canal no está, no sería delirante pensarlo, acordate del 7D estuvimos a punto de que este canal no estuviera, iremos a hablar a fiestas de 15 pero no van a callarnos. O sea que hay que quedarse, si ganaran los K”, cerró su picante editorial.