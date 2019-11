Lacunza apuesta al diálogo y propone "no polemizar"

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró ayer que "no es un momento para polemizar" en torno a debates políticos sino de "cooperar para lograr la mejor transición" y consideró como "herencias no deseadas" tanto a la actual como a la de 2015.

Bajando el tono a las discusiones que entablaron esta semana algunos miembros del actual gabinete, como Marcos Peña, por ejemplo, y el presidente electo Alberto Fernández, el ministro Lacunza dijo que "el anterior gobierno terminó con mejor fachada y peores cimientos que el actual" y que si bien "hay datos objetivamente peores" a nivel económico, "para volver a crecer se está en mejores condiciones que en 2015".

"Este momento de la Argentina no es un momento de polemizar sino de cooperar. No importa quién tiene razón", afirmó Lacunza.

También señaló que el hecho de que este gobierno "termine bien" es "lo mejor que podemos hacer para que el próximo pueda desplegar su programa con menos restricciones".

A casi un mes de la fecha de entrega de mandato, Lacunza analizó que "indudablemente hay cosas que no funcionaron", entre las que puntualizó a la pobreza y la inflación, aunque consideró que "ya habrá tiempo de hacer balance más adelante".

"Hay datos objetivamente peores pero este gobierno los muestra, ponemos la cara", advirtió.

Según el ex ministro de economía de Buenos Aires, tanto las herencias que dejó el anterior gobierno como éste en materia económica "son no deseadas", pero apuntó que "para volver a crecer se está en mejores condiciones que en 2015".

Respecto de las mayores restricciones para la compra de dólares dijo que es una "situación coyuntural que no es normal" ya que "los controles cambiarios no pueden ser un instrumento permanente" sino que buscan "evitar males mayores en una situación de transición política".

"Hoy hay falta de confianza y un problema de deuda que, a mi juicio, tiene un canal viable, rápido y sin trauma de salida si se negocia con los acreedores, que hay que recorrer entre el gobierno saliente y el actual", sostuvo.

Dijo además que la renegociación de la deuda con acreedores externos "no hay por qué hacerla en un mes pero tampoco esperar 10 meses".

"Nosotros no tenemos tiempo ni podemos generar la expectativa para cerrar el proceso", apuntó Lacunza pero insistió en que la deuda externa "no es de un nivel prohibitivo" y que, por lo tanto, "no ha problemas de solvencia, sino de liquidez".

"Tenemos que recuperar (el acceso al crédito) después de renegociar la deuda para brindar un horizonte más despejado para que los vencimientos de los próximos cuatro años no sean tan exigentes", afirmó.

A la vez, sobre el diálogo entre funcionarios actuales con miembros del equipo de Alberto Fernández, dijo entender "la ansiedad" de querer conocer precisiones sobre los avances en este sentido pero pidió tiempo.

"Entiendo la ansiedad. Pero el gobierno electo está definiendo su programa y su equipo, hay que dejarlo trabajar y cuando lo defina, estamos a disposición", cerró.

Ganadores

El Congreso convocará para el próximo miércoles a la Asamblea Legislativa, que deberá convalidar el resultado de las elecciones presidenciales, tras la finalización del escrutinio definitivo, y proclamar el triunfo de la fórmula del Frente de Todos integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Según los datos del escrutinio, la fórmula del Frente de Todos obtuvo el 48,24% de los sufragios, mientras que Juntos por el Cambio logró el 40,28% de los votos.