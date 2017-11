La victoria personal del diputado Wolff

El diputado nacional del PRO Waldo Wolff se manifestó ayer "orgulloso" de llevar al juez Daniel Rafecas a juicio político ante el Consejo de la Magistratura por la supuesta "manipulación" de pruebas para desestimar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.

"Rafecas manipuló documentación para tergiversar la presentación de Nisman. Estoy orgulloso de llevarlo a juicio político", expresó el legislador.

Wolff recordó que, cuando cuestionó la decisión del juez, Rafecas se comunicó con él telefónicamente para "increparlo" y que de fondo pudo identificar la voz de una mujer que lo amenazaba de muerte: "No sigas hablando que te vas a morir, hijo de puta".

"El 2 de marzo de 2015 el juez me apretó y estaba con mi hijo en mi oficina, y yo no era nadie, apenas un dirigente de la comunidad judía. Le prometí a mi hijo que me iba a defender y no iba a agachar la cabeza. Y hoy lo estoy llevando a juicio político y me siento orgulloso de hacerlo", afirmó.

Wolff señaló que en aquella oportunidad Rafecas se puso "muy nervioso" y que por eso lo "apretó".

"Es mentira que hoy el pedido de juicio político a Rafecas es por el contenido de su fallo. El manipuló documentación para tergiversar la presentación de Nisman", insistió el legislador macrista.