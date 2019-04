La unidad opositora chocó contra el boicot oficialista

Un arco amplio de la oposición en Diputados consiguió quórum a pesar del boicot oficialista de Cambiemos; puso en marcha el recinto luego de 34 días, pero — como era previsible- no logró tratar sobre tablas los casi 80 proyectos que llevó a la sesión especial. Con todo, durante más de seis horas, hubo durísimas exposiciones de los máximos dirigentes opositores, y un inédito silencio del bloque mayoritario, que no intervino durante toda la jornada.

"La responsabilidad del Congreso es normar la política tarifaria, si el Ejecutivo lleva adelante una política claramente nociva para el conjunto de población, la obligación nuestra es establecer una política tarifaria razonable", definió el jefe del bloque mayoritario de la oposición (FpV-PJ), Agustín Rossi, sobre uno de los tres núcleos temáticos — tarifas de servicios- alrededor de los cuales se organizó el debate en la Cámara baja.

Otras vertientes de inspiración peronista (Frente Renovador y Alternativa Federal) se sumaron sin fisuras a la sesión, al igual que buena cantidad de bloques pequeños y monobloques, incluidos los santafesinos de Alejandra Rodenas, Alejandro Ramos y Luis Contigiani.

Fue notable, sin embargo, la ausencia de los cinco diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti.

Turbulencias

Luego de conseguir quórum ajustado con 130 presentes, la sesión ingresó en zona de turbulencias. El oficialismo _ que bajó al recinto ni bien el presidente de la Cámara dio por bueno el número de 130_ pretendió pasar rápidamente a votar la "puesta en comisión del pleno", para abortar la sesión (por la falta de una mayoría agravada, dos tercios de los presentes, para tratar proyectos sin dictamen de comisión).

Entre fuertes cruces, mediados por la actitud componedora de Emilio Monzó (que continúa siendo titular de la Cámara pero que está casi "ido" de la alianza gobernante), Graciela Camaño (FR) se dirigió al ala norte del recinto, donde se alojan los oficialistas, " ¿no les da vergüenza escaparse del recinto y no discutir temas como exención de impuestos a las ganancias para jubilados y tarifas?, nunca vi nada igual en este Congreso", disparó Camaño, una experimentada guerrera en batallas parlamentarias. Finalmente, con un acuerdo intermedio, la oposición expuso, durante unas cinco horas, aunque ninguno de los temas propuestos llegó a la votación. Al no conseguir los dos tercios, no se habilitó el tratamiento.

Provocación

Entre los discursos más duros, se destacó el de Axel Kicillof. Respecto del tema tarifas, el probable candidato a gobernador por la provincia del Buenos Aires, expresó: "El gobierno no conoce, provoca a las víctimas, se lo advertimos desde el día uno que no era viable dolarizar las tarifas". Luego agregó:"Era obvio lo que iba a pasar, mintieron, los argentinos no podemos pagar en pesos un servicio que cotiza en dólares, en medio de una corrida devaluatoria".

Por su parte, el referente principal de Alternativa Federal en Diputados, el salteño Pablo Kosiner, luego de desnudar todos los números negativos de la economía en los últimos 40 meses de gobierno macrista, explicó que los proyectos que impulsa la oposición "surgen de la gente que nos toca la puerta de nuestros despachos, no es que los argentinos no pagan las tarifas porque no quieren, no las pagan porque no pueden", advirtió.