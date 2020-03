La Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe se negó a acompañar al oficialismo en su proyecto de ley de necesidad pública con una advertencia. Cuestionaron la búsqueda de "superpoderes", adelantaron que el proyecto "no va a prosperar en Diputados" y sentenciaron: "Hasta aquí hemos llegado".

"No nos pueden decir que ponemos palos en la rueda. Pretendemos que el gobierno de la provincia de Santa Fe —que muy pronto va a cumplir cien días y todavía no sabemos cuál es su impronta— pueda por fin arrancar y llevar adelante las políticas públicas por las que lo han elegido los santafesinos", destacó el senador Felipe Michlig en una conferencia de prensa realizada horas antes de que del Senado provincial saliera el proyecto del PJ con media sanción.

Afirmó que no admitirán los "superpoderes", aseguró que la propuesta radical duplica los recursos para las políticas de Seguridad y sentenció que ejercen "una oposición responsable y constructiva".

"Hemos hecho un esfuerzo importantísimo como oposición para poder darle al gobierno provincial un marco de seguridades financieras que también sirva a los gobiernos de los 365 municipios y comunas santafesinos. Queremos que el diálogo nos lleve a la aprobación de un proyecto de ley que también vote Diputados y que se mantengan la división de poderes y el resguardo de la institucionalidad", dijo Michlig, y se anticipó al voto del Senado: dijo que "no va a prosperar en Diputados".

"Hasta aquí hemos llegado”, concluyó.

Mientras tanto, Maximiliano Pullaro dijo que no comparten "el diagnóstico que hace el gobierno sobre el estado de la provincia", y subrayó que "a la UCR y al Frente no le pueden decir que no quiere colaborar con el gobierno".

"Tienen a disposición las herramientas para que arranquen de una vez a gobernar y ejecutar las políticas que se comprometió con los santafesinos", destacó.