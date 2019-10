El presidente Mauricio Macri quedó descolocado con la respuesta que un niño le brindó ante una pregunta puntual que el mandatario le formuló en medio del discurso que pronunciaba en la ciudad de Pergamino.

Macri llegó hasta esa localidad del norte bonaerense como parte de la caravana proselitista "Si Se Puede".

El mandatario estaba en el escenario y a su lado estaba la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la diputada Elisa Carrió y otros referentes de Juntos por el Cambio de esa región.

Todo iba tal cual lo programado con Macri arengando al público y tratando de cosechar adhesiones que lo lleven a la reelección el domingo 27 de octubre.

Hasta que en un pasaje de su discurso, Macri dijo a la multitud: "Este octubre no será un octubre cualquiera, será uno histórico, y que estemos aquí vale mucho". Y acto seguido buscó la complicidad de un nene de unos cinco o seis años, que estaba el pie del escenario en brazos de un familiar.

Le preguntó: "Y dentro de unos años, ¿cuando te pregunten tus hijos dónde estabas? ¿Vos dónde estabas?" Y el nene respondió: "En el baño", lo que despertó las carcajadas de todos, incluidas Vidal y Carrió.

"¿En el baño? ¿Cómo en el baño? si acá no hay baños. Esta ha sido la respuesta que más me ha sorprendido en la vida", atinó a confrontar el presidente, poniéndole un toque más de humor a la situación, y agregó con una vuelta más de simpatía: "No voy a seguir indagando. Lo vamos a dejar acá por las dudas, están pasando cosas raras en el país, cosas muy raras".