"La próxima te rompo la cara", amenazó Bullrich a un funcionario de Rodríguez Larreta

La interna de Juntos por el Cambio está cada vez más virulenta. Carrió amenazó con su candidatura a presidente si no hay "una lista honesta"

La interna cada vez más virulenta que se vive en Juntos por el Cambio (JxC) pone en riesgo la unidad del armado opositor de cara a las elecciones 2023. Ahora fue un video donde la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, amenaza al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, en duros términos. “La próxima te rompo la cara”, le disparó la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri al funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. Pero este martes Bullrich fue por más y aseguró: “No voy a pedir disculpas”. La escalada de tensión de JxC no para de trepar desde que Macri tildó de “populistas” a los radicales y el presidente de la UCR, Gerardo Morales, le respondió el viernes en un acto que su gobierno había sido un “fracaso”. Para colmo de males, se subió al ring Elisa Carrió, quien amenazó con lanzar su candidatura presidencial si no se “garantiza una lista honesta” en la coalición opositora.