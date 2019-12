El Ejecutivo provincial presentó un proyecto de ley de actualización de impuestos provinciales que incluye una amplia moratoria para prácticamente a la totalidad de los tributos que abonan los santafesinos. También, las emergencias en seguridad, salud y desarrollo social. Ambos textos entraron por la Cámara baja.

El ministro de Gobierno provincial, Esteban Borgonovo, detalló hoy los alcances de esta propuesta tributaria que se implementará para el año próximo y anticipó que se vienen cambios en patente, ingresos brutos y una amplia moratoria y que, en ese marco, el impuesto inmobiliario aumentaría entre el 10 al 40 por ciento.

En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, el funcionario explicó que ayer a la tarde enviaron el proyecto a la Legislatura. "Es la propuesta de política tributaria para el 2020, es una ley que contiene una actualización para impuesto inmobiliario, ingresos brutos, patente, tasa redistributiva de servicios y sellos, también incluye una moratoria muy amplia, y mantiene vigente los beneficios para las Pymes y se prorroga la estabilidad fiscal", resumió.

No lo puedo confirmar, pero la idea es que en los primeros seis meses no haya aumento de luz y de agua"

Borgonovo advirtió que como la franja de que incluye el impuesto inmobiliario, precisó es muy amplia, "hay un rango variadísimo de porcentajes a tener en cuenta y, por lo tanto, es una actualización en general para el impuesto que va del 10 al 40 por ciento".

En relación a la moratoria, detalló: "Es muy amplia, abarca a quienes están en una situación de deuda, para quien tenga discusión en sede administrativa o tenga iniciado un proceso judicial para el cobro del impuesto, es prácticamente para todos los impuestos", dijo.

Borgonovo enumeró los tributos que se podrán regularizar en la moratoria:

- ingresos brutos

- impuesto inmobiliario

- impuesto de sello

- contribución de mejoras

- impuesto a las actividades hípicas

- patentes

- tasa redistributiva de servicios

- aportes a institutos becarios

- impuestos a las embarcaciones deportivas

"Contemplamos la situación del contribuyente cualquiera sea, el reclamo de ese cobro permite ingresar a la moratoria, el beneficio será de acuerdo a la forma de pago, el máximo de descuento del 70 por ciento de los intereses si se abona de contado y después varía si se hace en cuotas", amplió.

borgonovo.JPG Esteban Borgonovo, ministro de gobierno de Omar Perotti.

Consultado sobre se va a pagar de patente, dijo: "Se faculta al Ejecutivo a disponer de un incremento, en un tope que no podrá estar por encima del índice de precios del consumidor, que no está establecido".

Además, anticipó que se mantendrá la alícuota de ingresos brutos. "En la otra norma que se envió la semana pasada que es la del consenso fiscal, se establece la suspensión de la baja, lo más seguro es que se quede donde está", agregó.

Borgonovo contó además que junto a esta norma tributaria, el gobierno ingresó un "paquete de leyes de emergencias, es amplísimo, dispone una emergencia social, alimentaria, sanitaria, de contrataciones, fiscal y también tiene un capítulo de seguridad, muy alineado con la política nacional".

Si bien no lo confirmó, admitió que es muy probable que en los primeros seis meses del año no hay aumento de los servicios de luz y agua. "No lo puedo confirmar, sé que hay una idea en ese sentido, es la idea, pero quiero ser responsable y todavía no puedo confirmarlo", dijo.

Por último, evaluó que la situación de las finanzas es muy compleja. "Nos encontramos con un marco de restricciones muy fuertes, la situación financiera de la provincia no es sencilla, todas estas normas apuntan a que el Estado pueda tener recursos para atender las necesidades sociales, no tiene sólo que ver con ordenar las cuentas, sino para llegar donde las necesidades son más fuertes", concluyó.