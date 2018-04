La provincia confía en que las nuevas medidas de seguridad darán resultados inmediatos 

El gobernador Miguel Lifschitz aseguró hoy que confía en que el plan de seguridad implementado para frenar recrudecimiento de la ola de muerte y violencia que golpea a la ciudad evidencia resultados "en las próximas semanas".

El mandatario aseguró que la serie de crímenes violentos que se vienen registrando "están vinculado a un grupo relativamente pequeño de personas con muchos antecedentes de narcotráfico y violencia" y que están "monitoreando la situación" con "mayor presión" principalmente en un grupo que "evidentemente necesita una respuesta fundamentalmente penal".

"Evidentemente es un fenómeno que comenzó a fines del año pasado y que se viene sosteniendo con algunos altibajos en estos meses del año. Obviamente que nos preocupa, que estamos muy encima del tema", manifestó Lifschitz sobre la ola de asesinatos que mantiene en vilo a la ciudad.

"Hace más de 15 días que venimos haciendo reuniones prácticamente todos los días y monitoreando la situación. Acordamos con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) una mayor presión y enfocarnos sobre un sector de personas que tienen antecedentes por hechos de violencia y homicidio", expresó sobre las medidas que se implementaron para resolver el flagelo de la inseguridad.

Y agregó que esas personas en las que se hace foco "integran segundas o terceras líneas de asociaciones ilícitas reconocidas. Entendemos que son los responsables de buena parte de los hechos que vienen ocurriendo".

"Más de la mitad de casos que se han sucedido están vinculados a estos grupos, que evidentemente necesitan una respuesta fundamentalmente penal para poder resolverlos. Estamos enfocados y vamos a ver si en estas próximas semanas logramos mejores resultados", continuó.

Ante la consulta sobre cómo califica la situación que se está viviendo en la ciudad, aseveró: "Es un fenómeno muy puntual. No es generalizado. Está muy vinculado a un grupo relativamente pequeño de personas con muchos antecedentes de narcotráfico y violencia que hoy no están bajo el sistema penal porque están prófugos o porque en su momento no se encontraron los elementos para poder llevar adelante procesos y terminar en condenas".