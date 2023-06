La protesta en Jujuy condiciona el desenlace de las precandidaturas presidenciales

La respuesta de los dos frentes principales de la Argentina, ante el mismo hecho político, fue antagónica" La respuesta de los dos frentes principales de la Argentina, ante el mismo hecho político, fue antagónica"

La cúpula de JxC dio pleno apoyo a Morales en una presentación ante la prensa en Buenos Aires, tanto sea por convicción política, lealtad explícita a uno de los propios o como cálculo electoral, en sentido de que una presunta mayoría de argentinos estaría pidiendo mano dura contra manifestantes, piqueteros, kirchneristas y otras expresiones sociales que no abracen el credo del esfuerzo y mérito individual como único modo de mejorar las condiciones de vida.

Por el lado del gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández le recriminó de manera pública a Morales “que cese la represión”. Cristina Kirchner, se anticipó a Alberto, fue mucho más explícita y detallada en la condena y explicación de los hechos. De igual modo lo hicieron -con más o menos ímpetu- los distintos precandidatos que están a horas de cocinar sus nombres o no en las listas (Eduardo Wado De Pedro, Agustín Rossi, Daniel Scioli y Juan Grabois, entre otros).

Lo más complejo de la coyuntura para el espacio de UP lo vive el posible precandidato Sergio Massa, histórico aliado de Morales, el único que al momento de escribir esta nota no se había pronunciado por una crisis que atraviesa ya a todo el sistema político.

¿Puede UP consagrar una candidatura con múltiples apoyos que justamente no se pronuncia por la represión en Jujuy? Morales y un hombre de Massa, se sabe, compartieron incluso fórmula en ejecutivo provincial jujeño. No resulta imaginable, a esta hora, que la precandidatura de la unidad mayoritaria de UP, recaiga sobre Massa. No se le estarían alineando los planetas al representante de Tigre. No es sólo la inflación que no cede y conspira contra la aspiración del ministro de Economía, ahora aparece el efecto Morales-Jujuy y una rebelión en marcha, todavía de contornos indefinidos. La por ahora sólida narrativa opositora que explica Jujuy en clave de que “las fuerzas de seguridad y la democracia serían víctimas de los violentos”, podría ser tan efímera como crezca la musculatura de la protesta.

Los ejemplos históricos sobre el apoyo de amplios sectores de la opinión pública a políticas de mano dura policial reflejan que suelen durar poco. El rol del PJ en Jujuy, con un sector muy importante cooptado por el oficialismo, y votante de la reforma regresiva de la Constitución provincial que disparó la crisis, también aporta justo a tiempo a un debate central para el kirchnerismo: ¿la discusión principal de UP para la conformación de su fórmula presidencial debe recostarse en la cohesión del proyecto político, las lealtades inquebrantables o en el presunto mayor o menor atractivo/carisma que ofrezcan los precandidatos ante los electores?