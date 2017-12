Miguel Del Sel discutió al aire con la periodista cordobesa que días atrás lo denunció por acoso. "Si te cayó mal, habrá sido una broma", afirmó el ex embajador argentino en Panamá, quien vivió un tenso momento con Silvia Pérez Ruiz, quien ahora admitió que nunca dijo que el actor la había manoseado.

Del Sel y la periodista tuvieron una especie de careo al aire de radio Pulxo, en el que cada uno dio su versión de los hechos. Y hubo disculpas y aclaración de posiciones.

"Estoy seguro que no hice nada de lo que esta piba dice. Tocar o manosear una periodista sin conocerla es algo que nunca hice. Jamás ningún Midachi podría cometer una cosa así, una locura lo que está diciendo", aseveró el también ex diputado nacional de Cambiemos y otrora candidato a gobernador de Santa Fe.

Al respecto, Del Sel agregó: "Seguramente hubo bromas y chistes, como cualquier entrevista de los Midachi en los últimos 35 años. En nuestras notas siempre hay picardía. No me acuerdo qué le podemos haber dicho los tres bromeando".

En ese momento, Pérez Ruiz salió al aire en la emisora. "Dije que no entrevistaría más a Del Sel porque no me gusta llegar a una nota y que me miren el culo, y sentí como un roce, aunque no dije nunca manoseo. La frase (tuya) fue «no estás nada mal de atrás» y yo me sentí muy ofendida. Por eso dije que no lo entrevisto más. Nunca hablé de manoseo, no confundamos las cosas", explicó la periodista.

Del Sel continuó la charla aferrándose a esa aclaración: "Querida, me viene bien que digas esto, porque llegar a mi casa y que salgan los títulos de que estoy denunciado por acoso sexual, no te creas que es fácil".

"Que en el camarín hubo bromas? Lo hicimos con 10 mil movileros y movileras que van y tratamos de ser pícaros, simpáticos. Y sí, te cayó mal. Es una broma, ni me acuerdo la nota. Pero te pido que salgas a aclarar que jamás te he tocado. Es muy distinto decir «eh, mirá qué linda cola que tenés», a escuchar en una nota que te manosee. Hay una diferencia de acá a la China", continuó el Midachi.

Sin embargo, Pérez Ruiz retrucó al comediante: "Entiendo tu humor, pero la verdad que podríamos empezar a cambiar ese tipo de comentarios porque nos pone en un lugar a las mujeres periodistas que no tenemos ganas de estar".

"Ese comentario, y te acepto que haya ocurrido aunque ni me acuerdo, ha sido una broma, un chiste de mal gusto para vos que, para mi, forma parte forma parte de las notas corrientes que hacemos. Porque nuestro humor tiene picardía", aseveró el santafesino.

"Jamás dije «me manoseó Del Sel», porque sería faltar a la verdad. No sé qué medio ha publicado esa frase. Eso lo dejo en el plano de la duda, porque me parece que hubo como un roce. Pero me pude confundir, o una mano que se fue, pero sí tengo excelente memoria de la frase. Vos decís que fue en plano del chiste, yo te digo: cuidado con algunos chistes, porque estamos en un momento complicado en este país", destacó la periodista.

Por su parte, Del Sel insistió con que ese recurso es habitual en el trato de Midachi con la prensa. "Yo prefiero un chiste de ese tono para el escenario y la ficción", agregó Pérez Ruiz.

Luego de que la periodista de Telenoche y Noticiero Doce (Canal 12 de Córdoba ) sorprendiera días atrás con sus declaraciones, el humorista salió rápidamente a desmentirla, al tiempo que advirtió que el tema quedó a cargo de su abogado hasta que ella "se retracte".