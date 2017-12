La parroquia Santa Cruz se despegó del acto de CFK

El Consejo Pastoral de la Parroquia Santa Cruz, del barrio porteño de San Cristóbal, aclaró que el encuentro al que concurrió el viernes pasado la senadora Cristina Fernández de Kirchner se celebró en la calle y no en el interior del edificio religioso, y que no se trató de una misa.

En un comunicado, los religiosos de la parroquia de los misioneros pasionistas indicaron que "la comunidad de la Iglesia Santa Cruz celebró la misa en el día de la Inmaculada Concepción honrando la Vida de María y de los doce (12 personas desaparecidas durante la última dictadura militar), por la mañana del viernes a las 11".

No obstante, aclararon que "el consejo parroquial no participó en la organización del acto de la tarde, que no fue una misa sino un acto organizado por algunos de los familiares de los doce" y que "no había ningún sacerdote Pasionista presente".

Explicaron que "el acto se realizó en la calle, no dentro del templo, con ingreso al Solar de la Memoria, donde están sembradas las Madres Mary, Azucena y Esther, la hermana Leonie y Anngela, que es un espacio con acceso al público".