"La oposición tiene una actitud irresponsable", afirmaron desde el NES

El bloque de senadores del Nuevo Espacio Santafesino (NES), encabezado por el representante del Departamento San Lorenzo, Armando Traferri, consideró que “hay que seguir trabajando para buscar la posibilidad de un consenso en torno al proyecto de la ley de necesidad pública”, aunque consideró que “encontrarlo parece ser muy difícil porque la oposición no tiene la intención política de darle al gobierno de Omar Perotti las herramientas que está pidiendo para afrontar la dura realidad en que está la provincia”.

“Somos cultores de una política de diálogo permanente”. La frase es de los senadores del NES, quienes destacaron que el proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara alta ha sido debatido intensamente con el gobierno provincial y se han introducido numerosas modificaciones que habían sido para llevar tranquilidad a distintos sectores. No obstante, remarcaron que la “oposición, en una actitud irresponsable, no está dispuesta a otorgar al Ejecutivo los recursos necesarios”.

“Pensábamos que el sector que hoy es oposición, otrora oficialismo, iba a tener la misma conducta que tuvimos nosotros durante los últimos ocho años, acompañando los proyectos de ley que nos solicitaba el gobierno, para brindar todas las herramientas que nos requerían tanto Antonio Bonfatti como Miguel Lifschitz, con iniciativas como la emergencia en seguridad, que nos costó críticas incluso dentro del justicialismo. Lo hicimos pensando en que no estábamos favoreciendo a un gobierno, sino a los santafesinos. Pero nos hemos encontrado con una realidad totalmente distinta, en un momento en que ya no estamos solo en una emergencia de seguridad, sino que nos han dejado una provincia en crisis en materia sanitaria y alimentaria. De hecho, si el año pasado no hubiésemos votado el presupuesto, hoy no lo tendríamos. Porque, con el criterio que está utilizando la oposición, en este momento estarían cuestionando hasta los puntos y las comas para negar el presupuesto que necesita el gobierno”, apuntaron los legisladores.

Continuar apoyando una "ley necesaria"

Respecto de la posibilidad de lograr un acuerdo, los referentes del NES señalaron que “desde el gobierno siempre atendieron los planteos y estuvieron dispuestos a buscar acuerdos, pero los tiempos también apremian. No son los mismos los tiempos de la Legislatura, que los del gobierno, que tiene que estar dando respuestas a la sociedad todos los días, porque lamentablemente todos los días tenemos hechos de violencia o mas familias caen en la pobreza, ya que el contexto del país, y por lo tanto de la provincia, es muy complejo”.

En ese sentido, remarcaron que la oposición pretende otorgar al gobierno unos 22 millones de pesos, cuando solo para afrontar compromisos asumidos por la gestión anterior se necesitan 15 mil millones. “Una opción es que nos habiliten los 22 mil millones ahora y más adelante, luego de revisiones, otros 10 mil millones de pesos. Nadie se va a endeudar si no lo necesita, pero la oposición tampoco parece estar dispuesta a hacerlo en etapas”, criticaron los legisladores, quienes también negaron que el Ejecutivo de Perotti busque endeudarse para gastos corrientes, ya que señalaron que una porción menor del dinero iría para este fin.

“Es necesario que la oposición entienda el contexto del país y la provincia y asuma un rol responsable para que los santafesinos no tengan que sufrir penurias. Porque los pronósticos, incluso los más optimistas, nos dicen que los próximos meses van a ser duros y el gobernador Perotti lo que desea es estar preparado para enfrentar esa situación”, exhortaron finalmente los miembros del NES.