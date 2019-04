Los frentes electorales Cambiemos y Juntos manifestaron ayer su "preocupación y disconformidad" con el desarrollo del proceso electoral de cara a las Paso del 28 de abril próximo y el rol del gobierno provincial en ese sentido. Sin embargo, el oficialismo replicó con que las acusación "no tiene ningún asidero" y puso sus pruebas sobre la mesa (ver aparte).

Las coaliciones Cambiemos (con la UCR y el PRO liderándola) y Juntos (encabezada por el PJ) compartieron en la capital provincial un hecho inusual en medio de la campaña en curso: una conferencia de prensa para denunciar aspectos que preocupan y no conforman a peronistas, radicales, macristas y sus respectivos socios en lo referido a las medidas oficiales destinadas a ordenar y administrar el trámite electoral.

Por un lado, objetaron la distribución de la pauta publicitaria. "No está claro cuáles son los criterios (para la misma), no tenemos información de qué le tocó a cada uno (de los partidos)", se lamentó el diputado peronista Roberto Mirabella. También cuestionaron las herramientas tecnológicas y el software a utilizar en el escrutinio y la asignación de los policías a cada una de las escuelas y locales de votación.

Además de Mirabella, estuvieron presentes el titular del PJ santafesino y candidato a diputado provincial, Ricardo Olivera, la postulante a senadora provincial Adriana Molina y el candidato a diputado Andrés Dentesano, junto a otros legisladores y apoderados de ambos frentes.

"Hasta el momento no fuimos notificados del acto administrativo que disponga la asignación y distribución de los espacios de publicidad electoral a todas las agrupaciones políticas y el criterio empleado. Esa falta de transparencia en la información sobre la asignación de la pauta genera una fuerte sospecha de que el partido del gobierno (Frente Progresista, FPCyS) cuenta con mayor presencia de sus candidatos en los medios (más segundos)", explicaron.

Asimismo, denunciaron "una apropiación ilegal y grosera de segundos que le pertenecen a la UCR y a la Coalición Cívica (CC-ARI), que integran la alianza Cambiemos, a favor del FPCyS (50 por ciento) mediante resolución del ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, contra la que ya se presentó un amparo judicial que requiere una urgente compensación".

De todos modos, ninguno de los presentes conjeturó sobre alguna intención que ponga en riesgo el principio básico de la democracia de respetar cabalmente la voluntad popular a través de las urnas.

Luego manifestaron inquietud respecto de "la integridad y auditabilidad del escrutinio" por considerar que "no están dadas las garantías para un proceso de transmisión y carga de datos transparente por falta de entrega de los pedidos realizados ante el Ministerio de Gobierno provincial".

"A la fecha no se cuenta con la información técnica y precisa sobre la seguridad informática de los sistemas del escrutinio provisorio para evitar accesos de personas ajenas a los sistemas y bases de datos involucradas. Todo eso, a pesar de haber sido citados por la Secretaría Electoral a la audiencia de auditoría de software (entrega resumen Hash), donde no se cumplió con el objeto de la misma", agregó Molina.

Al respecto, enfatizaron: "No se ha autorizado la participación de las fuerzas políticas en el control del desarrollo del proceso de escrutinio en tiempo real, con entrega de información que permita identificar la mesa, su ubicación y los votos en cada categoría y hora y, de ese modo, poder cotejar con la información aportada por los fiscales partidarios".

Luego advirtieron que, hasta ayer, el Ministerio de Seguridad provincial "no remitió la nómina de policías afectados al Comando Electoral, lo que imposibilita que la Secretaría Electoral los asigne a los establecimientos cercanos a sus domicilios o, en su defecto, se configure un padrón complementario". Y resaltaron: "De ese modo, no se garantiza la participación democrática de los agentes en los comicios, afectando su derecho a votar".

Para Molina, "no hay un proceso transparente ni las notificaciones necesarias sobre el mecanismo que tiene que garantizar, nada menos, que el escrutinio". Esa definición puso el acento en lo que Mirabella consideró: "Es la conjetura que no queremos hacer". Según el legislador "el gobierno provincial avanzó en el software sin brindar a los partidos ningún dato ni respuestas a los pedidos, por lo que no hay seguridad de que no sea manipulado el 28 de abril".

En tanto, la precandidata a gobernadora María Eugenia Bielsa dijo que, "por mucho menos que este verdadero escándalo, los socialistas ya hubieran llevado la denuncia hasta las Naciones Unidas".

"A menos de veinte días de los comicios no conocemos bajo qué criterios se adjudican los tiempos publicitarios para cada candidatura y no pudimos acceder a los detalles técnicos del software que se utilizará en la carga de escrutinio", reprochó Bielsa.

A su turno, el ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein, aseveró que "el hecho de que algún partido o dirigente ponga en duda el propio sistema electoral es de una gravedad extrema y, al mismo tiempo, pone en juego su propia existencia en tiempos de gran descreimiento hacia la política en general".

Asimismo, el funcionario resaltó que las presentaciones de la oposición fueron realizadas el viernes y el lunes pasados, razón por la cual desestimó una dilación en la respuesta oficial.

Incluso, la administración de Miguel Lifschitz ya había establecido para hoy, a las 9, en la sede de Gobernación, la presentación en Rosario de los distintos sistemas electorales a implementar en los inminentes comicios provinciales.

Mensaje de Carrió

La Coalición Cívica (CC-ARI), que lidera Elisa Carrió, reiteró ayer su respaldo a Cambiemos en Santa Fe, aunque manifestó su "disconformidad" y "preocupación" por el modo en que se desarrolla el proceso electoral en la provincia al sostener que "no están dadas las condiciones" para disputar unos comicios transparentes.