La oposición salió en bloque a criticar el mensaje del presidente contra la Corte

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1656321532786798594 Los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces. https://t.co/b3i6ghFEzL — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 10, 2023

Desde la Coalición Cívica, la diputada nacional Mariana Zuvic, expresó: “Ya ni hablar pueden, se robaron hasta el valor de la palabra. Gracias a la Corte hoy no somos Venezuela”.

Mientras que el titular de la CC, Maximiliano Ferraro, expresó: “El presidente incumple y desconoce que la Corte Suprema tiene la obligación de garantizar el sistema representativo y republicano en todas las provincias (arts. 5°, 116° y 117° CN). En 1853/60 las provincias acordaron ser parte de una república, no de una monarquía feudal. El resto del país no puede dejar a sus ciudadanos desprotegidos frente a los abusos de pequeños tiranos locales”.

Otro de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) que opinaron sobre lo dicho por Fernández fue el diputado nacional y presidente del bloque UCR, Mario Negri. “Señor presidente, no es esta la primera vez que se entromete en facultades de la Justicia y por ello hay pedidos de juicio político en su contra en el Congreso que usted ordena que no se traten. Quien viola la Constitución es usted cuando no acata fallos de la Corte Suprema”.

También se refirió en forma crítica a las palabras del presidente el diputado Ricardo López Murphy. “Es sumamente lógico que el gobierno integrado por una condenada a prisión, ataque jueces. La República está por encima de los caprichos del kirchnerismo. Se lo vamos a demostrar en las urnas, Alberto Fernández”, contraatacó.

Por su parte, el legislador de Avanza Libertad, José Luis Espert, expresó: “Falso. Las autonomías provinciales se respetan mientras no atenten contra el espíritu de la Constitución que es la no eternización en los cargos. Es más, la Corte debería prohibir que Manzur y Uñac fueran candidatos”.