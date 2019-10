La oposición postergó la movida reformista hastala semana próxima

El anuncio formal de la iniciativa para aprobar una ley que declare la necesidad de reformar la Constitución provincial se postergó hasta la semana próxima, a pedido del PRO. Y, si bien ayer no hubo sesiones ordinarias en ninguna de las dos Cámaras, la actividad política en la Legislatura santafesina fue de una intensidad singular.

La jornada arrancó con carga de expectativa inusual de darse la foto que, se presumía, podía ponerles rostros y nombres propios a los 34 votos que los propulsores de la reforma dicen estar a punto de conseguir. Pero la foto no llegó. De todos modos,las reuniones se multiplicaron en todos los espacios.

Previamente, el gobernador Miguel Lifschitz llevó a tal extremo la discusión para habilitar la discusión de la reforma que llegó a decretar una consulta popular. Pero él mismo tuvo que dar marcha atrás por la reacción negativa de propios y extraños. Esa situación tuvo un antecedente inmediato, también promovido por el mandatario: una sesión especial en Diputados para tratar de sobre tablas (sin los correspondientes dictámenes de comisiones) el proyecto en cuestión.

Para entonces, no quedaba ninguna alianza, partido o sector político que no se hubiera pronunciado a favor de una reforma constitucional (hay cinco proyectos que esperan suerte en Diputados y uno en el Senado) que, además, significaría cumplir con el mandato que emanara de la Convención Nacional Constituyente de 1994 que ordenó actualizar toda la normativa nacional y/o provincial.

Ese antecedente de la sesión especial es el que rescataron no hace mucho los diputados Rubén Giustiniani y Carlos del Frade entendiendo, dicen, que "la urgencia impuesta por Lifschitz, quien pretendía acabar la reforma en 2019 a fin de habilitar su propia reelección, ahora no existe". Ese impuso del gobernador llevó a que la interna en el socialismo tuviera un antes y un después.

La propuesta del PJ y sus aliados consiste en la elección de convencionales en paralelo a los comicios legislativos de 2021 y sesionar en asamblea durante 120 días, a partir del 1º de marzo de 2022.

Al respecto, Roberto Mirabella (su oficina fue epicentro de las reuniones) y Luis Rubeo coincidieron: "Se siguen generando acuerdos y consensos de todos aquellos que somos reformistas. Siempre dijimos que sería (la aprobación de la ley) dentro de las sesiones ordinarias que terminan el 30 de noviembre".

Interrogante

Pero, ¿por qué entonces no se anunció ayer, con foto y todo, la cifra de 34 votos que permitirá votar la ley que declare la necesidad de la reforma? Del Frade dijo a La Capital que el PRO pidió esperar a que pasen las elecciones generales del domingo.

No obstante, a los 34 votos se llegaría con el aporte, precisamente, del PRO. Y es más: no se descarta que, conseguidas esas voluntades, el socialismo no querría dejarle el regusto a una oportuna victoria al PJ. Si esa fuera cierto, la meneada ley podría ser aprobada hasta por unanimidad en Diputados. En el Senado, ya se sabe, la decisión queda en manos de la mayoría peronista, con el concurso de los radicales.

El diputado provincial Federico Angelini, quien encabeza la lista de postulantes a la Cámara baja nacional, pidió que la cuestión quedase para la semana próxima. Al menos la foto, para no aparecer consensuando con el PJ (principal competidor en las generales) nada menos que la reforma constitucional provincial. Después del lunes será otro tiempo y, si es como ayer se dijo, el PRO hará el aporte requerido.

Aseguran que, tras los comicios del domingo, el PRO hará el aporte prometido a los nuevos fogoneros de la reforma