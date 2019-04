Cambiemos y Juntos manifestaron hoy su preocupación y disconformidad con el desarrollo del proceso electoral, cuestionaron la asignación y distribución de los espacios publicitarios, la falta de garantías en el escrutinio provisorio por la ausencia de controles confiables del software y las trabas que sufren los policías asignados a la seguridad de los comicios para votar y ejercer su derecho democrático

La presentación fue realizada hoy en la ciudad de Santa Fe por el presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera; la candidata a senadora provincial por Cambiemos, Chuchi Molina, el diputado provincial Roberto Mirabella (PJ) y el candidato a diputado Andrés Dentesano (PJ).

El diputado provincial y titular de Cambiemos en Santa Fe, Federico Angelini, ratificó las irregularidades que detectaron en la organización de las Paso y aseguró que "no hay información sobre el criterio utilizado en el reparto de la pauta publicitaria", y remarcó que esa coalición "se ve perjudicada en la distribución debido a su integración con la Unión Cívica Radical".

"Estamos sin saber cuánto le ha tocado de pauta publicitaria a cada frente. Ese es un dato que lo compartimos todos"

En declaraciones al programa "Ricciardino 830" que se emite por La Ocho, el legislador macrista afirmó: "No hay ningún tipo de información sobre cómo se reparte la pauta oficial publicitaria". Y añadió: "No conocemos cuál es el criterio que se utiliza para repartir la pauta publicitaria que hoy por hoy ya está saliendo en los medios de comunicación".

"Claramente esta es una acción tramposa y mentirosa de lo que correspondería según la ley. Pero no lo hicieron sólo con la UCR sino también con el ARI", agregó Angelini.

"Increíblemente, la Secretaría de Comunicación del gobierno tomó una determinación que perjudica a Cambiemos", sostuvo Angelini, y agregó: "Sucede que la pauta que le toca a la UCR, en lugar de ir a Cambiemos, como correspondería porque la UCR forma parte de esta alianza, las autoridades dicen que como hay algunos radicales que están en el Frente Progresista Cívico y Social la pauta se distribuye en forma igualitaria entre el Frente Progresista y Cambiemos".





La mira en el software

Por su parte, el titular del PJ explicó que además de no haber información sobre el reparto de fondos, "no hay garantías sobre el software que se utilizará en el escrutinio". Y disparó; "Estamos sin saber cuánto le ha tocado de pauta publicitaria a cada frente, ése es un dato que lo compartimos todos".

Embed #Ricciardino830 ️"Lo más grave es que no hay garantías de que el software presentado en público sea el mismo que se utiliza en el escrutinio. No tuvimos acceso a ese software. Otro tema es el voto de 3000 policías" Ricardo Olivera, Pdte PJ SF pic.twitter.com/h45cH6KZBs — La Ocho am830 (@laochoam830) 9 de abril de 2019



"Pero lo más grave es que hace 20 días planteamos en un escrito una serie de requisitos que tenían que ver con la cuestión tecnológica y electoral. Las autoridades asumieron el compromiso de darnos una respuesta. Pero la respuesta no llegó. Y nuestra inquietud tiene que ver con el software", planteó Olivera.

"Este dispositivo fue presentado y probado ante el periodismo", recordó el dirigente justicialista, y agregó; "Pero no tenemos garantías en el proceso electoral que sea el mismo software utilizado en el escrutinio. Ya hubo un antecedente en ese sentido, que le costó el cargo al anterior secretario de Tecnología de la provincia. Habíamos planteado una prueba para tratar de tener una huella digital y esto no ocurrió. No tenemos garantías".