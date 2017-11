La novia de Boudou aseguró que confía en su inocencia

Embarazada de casi ocho meses, de mellizos, Mónica García de la Fuente, la novia de Amado Boudou, rompió anoche el silencio en el programa de Susana Giménez. Dijo estar completamente segura de la inocencia de su pareja y aseguró que recibió mensajes de apoyo de Cristina Fernández y que se siente acompañada por ella.

García de la Fuente estaba en el departamento con Boudou el día que lo detuvieron. "Fue una sorpresa nada grata levantarnos tan abruptamente, a las 6 de la mañana", recordó. "Fue un momento muy duro, totalmente inesperado, muy fuerte", agregó.

"Él siempre estuvo absolutamente dispuesto y me consta, yendo a la Justicia cuando fue requerido. Me dijo que quería dar la cara siempre y siempre lo hizo", subrayó.

Leer más: Detuvieron al exvicepresidente Amado Boudou

Respecto del día de la detención, detalló que estuvieron dos horas en su casa para detenerlo y que él le pidió que se quedara tranquila y cuidara a los bebés. "No avanzaba porque no les funcionaba la impresora. Amado les dijo de ir a su impresora para imprimir el acta de detención", sostuvo.

"Estoy absolutamente convencida de su inocencia y de su integridad como ser humano porque fue lo que me enamoró primero. Yo me enamoré de la persona y después conocí al funcionario. Después conocí lo que hizo en su gestión, que me enamoró más", afirmó García de la Fuente.

Aseguró también que siente el apoyo de Cristina Fernández y de otros compañeros de su pareja. "He estado inundada de llamadas, de amor total y absoluto de todos sus compañeros. Cristina me ha hecho llegar su cariño, su acompañamiento. Me he sentido abrumada por tantas muestras de cariño, me han cuidado muchísimo, recibo cartas", dijo. Luego aclaró que no habló directamente con la expresidenta pero que no siente que ella les haya soltado la mano: "Al contrario, me ha hecho llegar sus mensajes. Sé que está preocupada por nuestros niños, y está ocupada también".