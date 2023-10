"La motosierra es un arma de destrucción, no de construcción"

Giuliano expresó: "Martín es un intendente que protagoniza justamente el valor de lo público, que hace obra, que construye, que trabaja, que hace que el Estado también se haga presente en el país federal. Nosotros también creemos en un país productivo, en un país que piense en todos, que sea grande, que no sea solamente un coto para muy poquitos.

"Queremos contarles que aquí lo público funciona, que lo público no tiene nada que envidiarle a lo privado, que tenemos un polideportivo municipal que funciona, que tenemos nuestro centro de salud, que tenemos nuestro centro cultural, que en Pueblo Esther no tenemos escuela privada, y que si bien hay que seguir trabajando y optimizando, y que lo público sea de calidad en todos lados, creemos que, sinceramente, que la motosierra es un arma de destrucción, y no un arma de construcción", concluyó el intendente.

Al igual que otros referentes de Santa Fe, como Alberto Ricci, de Villa Gobernador Gálvez, y el candidato a Diputado Nacional por el Frente Amplio por la Soberanía, Eduardo Di Pollina, Gherardi milita en otro espacio distinto al de Unión por la Patria pero sostiene y defiende la candidatura de Sergio Massa.