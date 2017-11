La madre de Rafael Nahuel pidió justicia por la muerte de su hijo

"No puedo decir todavía qué pasó con mi hijo porque no estoy enterada de qué manera murió mi hijo. Pero responsabilizo a la tía y a los primos, porque andaba con ellos", señáló Gabriela Salvo, la madre del joven que murió en Río Negro, a Intratables.

Los padres de Rafael Nahuel con #AmericaNoticias: "Nuestro hijo no era mapuche"

La madre pidió justicia para su hijo y agregó: "Él acá tenía su casa y su terreno, el no tenía por qué ir a pelear ahí, yo no lo mandé a que vaya a pelear por eso". Dijo también que su hijo no era mapuche, aunque admitió que "él decidió involucrarse con el grupo ese". Y agregó: "Lo único que voy a pedir es justicia para mi hijo y que el asesino que lo mató que lo pague".

Por su parte, el padre de Rafael preguntó: "Queremos saber del policía que lo mató, por qué lo hizo".





