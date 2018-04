La Legislatura provincial repudió la intervención al PJ nacional

La Cámara de Diputados santafesina aprobó ayer un proyecto de declaración para manifestar su "preocupación y más absoluto repudio frente a la intervención del Partido Justicialista nacional". Pero antes de la votación el diputado Norberto Nicotra —quien en su momento fue presidente del justicialismo santafesino— pidió la palabra para pedir la abstención del bloque de Cambiemos. En tanto, el radicalismo, que es su socio a nivel nacional, tomó distancia de esa decisión y votó afirmativamente.

Luego de la sesión, el presidente del PRO en Santa Fe, el diputado Federico Angelini, argumentó la decisión de abstenerse: "Creemos que una Legislatura provincial no tiene ningún tipo de potestad para entrometerse en lo que es la Justicia federal y lo que es la independencia de los poderes dentro del Estado de derecho. Me da la sensación que uno puede hacer una manifestación política, pero bajo ningún punto de vista me parece correcto que quienes estamos en el Estado o ejercemos alguna función en el Estado validemos la intromisión en otro poder".

Consultada su opinión respecto a la intervención del PJ, respondió: "Deben haber habido muchas desprolijidades de parte del peronismo o del PJ en todo lo que tiene que ver con sus órganos de control, sus órganos de decisión, para que la Justicia federal esté tomando una determinación tan tajante. Ya no en términos oficiales; por lo que se escucha, hay una intromisión de algunos sectores del PJ que querían avanzar en este sentido. Pero eso es opinión y no información".

Además, rechazó las acusaciones de varios dirigentes del PJ que aseguraron que el gobierno nacional estaba detrás de la intervención al principal partido de la oposición. "El peronismo, en su gran problema de organización, le echa la culpa al gobierno de que las vacas vuelan antes de hacer una autocrítica sobre el nivel de descontrol que tiene en sus filas".

Por su parte, el presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe, Julián Galdeano, dijo, al ser consultado sobre los hechos, que ve "con alguna preocupación la forma en la que se materializó esta intervención judicial en el Partido Justicialista nacional".

Al serle requerida su opinión sobre la abstención del bloque de Cambiemos en el proyecto de declaración que rechazó la intervención judicial al PJ, Galdeano respondió: "No necesariamente tenemos miradas comunes en este sentido. Sí creo que el radicalismo va a defender una democracia basada en un sistema de partidos, y en este caso observamos que hay una actuación que al menos nos parece exagerada".

Cambiemos se abstuvo pero la UCR, socia política a nivel nacional, cuestionó la decisión de la Justicia federal