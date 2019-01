La lectura del fiscal de Estado

El fiscal de Estado riojano, Héctor Durán Sabas, analizó tras el cierre del plebiscito que "hay que tener en cuenta que quienes han propiciado el «no» han sido dirigentes que son candidatos a gobernadores, intendentes de la capital y no se ha conseguido ese porcentaje (del 35 por ciento que manda la Constitución)". "La lectura que hay que hacer es que el pueblo no estuvo de acuerdo con lo que ellos decían, si no hubiesen concurrido a votar masivamente por el «no» y no lo han hecho. El pueblo ha dicho "estamos representados por nuestros representantes que ya sancionaron la ley y estamos de acuerdo con ellos", indicó.

