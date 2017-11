La Justicia Federal de Santa Fe, lista para un nuevo Código Penal

"Estamos preparando la llegada del nuevo Código Procesal Penal de la Nación a Santa Fe", postuló ayer el senador nacional del PJ Rodolfo Julio Urtubey, titular de la Comisión bicameral de monitoreo e implementación del digesto sancionado en el segundo semestre de 2015 y que comenzará a ser aplicado progresivamente el año próximo en distintas provincias hasta entrar en vigencia en todo el país, según anticipó el propio legislador.

Lo hizo ante un calificado auditorio compuesto por funcionarios, legisladores, magistrados, fiscales y defensores de la justicia nacional y provincial sentados a la extensa mesa del Consejo Directivo de la Universidad Nacional del Litoral donde ayer se realizó la apertura del curso de capacitación para la implementación del nuevo sistema a nivel nacional.

"Es una alegría doble que estas jornadas de capacitación se realicen en Santa Fe, porque como siempre digo, al igual que sucede con las mujeres, todo nos cuesta más en el interior del país", ponderó en diálogo con La Capital la doctora Claudia Levin, secretaria académica de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Nación, quien ayer ofició de organizadora y anfitriona en terruño propio.

Participaron además de la ceremonia desarrollada en el recinto ubicado en la manzana que también alberga al histórico Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, el presidente de la Junta Federal de Cortes y ministro de la Corte santafesina (quién será designado por sus pares para volver a ocupar el sillón de la presidencia del máximo tribunal provincial el año judicial venidero) Rafael Francisco Gutiérrez, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas; el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini; la defensora general, Jaquelina Balangione; los diputados nacionales por Santa Fe Alejandro Grandinetti y Vanesa Laura Massetani, el decano de la Facultad de Derecho de la UNL, Javier Aga, y Marcelo Terenzio en representación del senador nacional Omar Perotti. También asistieron vocales de las Cámaras Federales de la provincia de Santa Fe, jueces de los Tribunales Orales Federales de nuestra provincia y de Entre Ríos y jueces federales de Santa Fe, Rosario y Rafaela. En el acto de apertura se leyó una nota de adhesión del intendente capitalino José Corral.

Claudia Levin agradeció al dar la bienvenida "a los miembros de la Comisión Bicameral que trabajen para la capacitación de la implementación del Código Procesal Penal también en el interior del país".

Según el senador y presidente de la Comisión Bicameral Rodolfo Urtubey para comprender la relevancia del nuevo Código nacional "acá en Santa Fe no hay nada mejor que referirnos al Código Procesal Penal santafesino, con el cual la justicia de esta provincia ya experimentó este cambio. Lo que nosotros venimos a plantear es que a nivel federal, en todo el país, la justicia federal aplique un procedimiento similar al que se aplica en esta provincia. Básicamente se trata de cambiar los roles del fiscal y del juez en el procedimiento penal donde la investigación de la causa criminal esté a cargo del fiscal, el magistrado controle el procedimiento y luego lo eleve a un Tribunal Oral para que sustancie el juicio correspondiente. Esto ya está en vigencia en 23 de las 24 provincias argentinas. En el año 2015 nosotros aprobamos en el Congreso nacional el nuevo Código Procesal Penal para la justicia federal, que actualmente está suspendido y hemos acordado con el gobierno nacional una implementación gradual; se va a empezar por regiones del país para lo que hicimos un plan de capacitación y conocimiento de todos los operadores del sistema de justicia. Y estamos recorriendo las provincias para que los magistrados y los fiscales federales se involucren en este nuevo sistema", explicó el legislador justicialista.

Urtubey consignó que "vamos a empezar por las provincias de Salta y Jujuy, en el norte, y por Tierra del Fuego en el sur".

Consultado por La Capital sobre si hay un plazo estimativo para que el nuevo sistema comience a funcionar en la bota santafesina, el titular de la Comisión Bicameral sostuvo que "si bien todavía no tenemos fechas definidas, luego de que empecemos a trabajar en los dos extremos de la Argentina en 2018, vamos a tener un criterio de incorporación en la medida que las operadores judiciales de cada provincia manifiesten estar en un grado de organización y preparación coherentes para ingresar a este sistema. Yo creo que no debemos ser demasiado estrictos, y si los operadores de la justicia federal de Santa Fe en un momento determinado estuvieran con las condiciones de infraestructura de preparación y de vocación para ingresar el sistema no hace falta preverlo con mucha anticipación".