La Justicia de EEUU pone la lupa en la compañía

El pool de bancos internacionales que reclama una deuda de $ 33.137 millones a la empresa Vicentin logró que la Justicia de Estados Unidos autorice un proceso de descubrimiento (discovery) de activos relacionados con la firma agroexportadora. Buscan detalles sobre los movimientos financieros de la firma, sobre todo con sus empresas vinculadas en el mundo.

Este proceso se desarrolla en los tribunales de Nueva York y es independiente del concurso preventivo que se tramita en la Justicia santafesina.

Como se informó oportunamente en este diario, el pedido de discovery fue pedido el 14 de febrero pasado, cuatro días después de que la firma entrara en concurso. El proceso de análisis de detección de activos, fue ordenado por el juez Alvin Hellerstein de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

En línea con lo denunció el director del Banco Nación Claudio Lozano y lo que investigó la comisión legislativa provincial, el juez neoyorquino solicitó información sobre las transferencias entre Vicentin, sus subsidiarias, afiliadas y sus accionistas individuales en los últimos tres años.

El comité nuclea a pesos pesados. Está el propio Banco Mundial, a través de su Corporación Financiera Internacional (CFI), que reclama u$s 273 millones, y el FMO, un banco de fomento del Estado holandés que le prestó u$s 150 millones en junio, antes de que Vicentin empezara a presentar problemas con los pagos. Además están el ING Bank (u$s 78 millones), el Rabobank (u$s 24 millones) y Natixis (u$s 24 millones).

Los voceros del grupo explicaron que quieren saber por qué Vicentin llegó a la situación de estrés y subrayaron que, "al no tener una explicación clara por parte del management de Vicentin, iniciaron una acción de discovery" en febrero.